ФК "Ростов" отмечает 87-й день рождения

Сегодня исполняется 87 лет со дня первого упоминания о "Ростове". Это произошло 10 мая 1930 года в газете "Большевистская смена". Тогда ростовская команда называлась "Сельмашстрой"."Недавно организованная футбольная команда Сельмашстроя имела товарищеские футбольные матчи в городе Красный Сулин. Оба матча с сулинскими металлистами и сборной Сулина сельмашстроевцы проиграли со счетом 2:3".Остается загадкой, почему так получилось, что первое упоминание о "Ростове" в областной газете "Молот" также относится к 10 мая 1930 года."Товарищеский футбольный матч первых команд Сельмашстрой – "Красный Аксай" закончился со счетом 4:1 в пользу красноаксайцев, однако лучшее впечатление оставила команда Сельмашстроя", – сообщалось в газете "Молот".