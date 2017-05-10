СМИ: Златан Ибрагимович получал до 143 тысяч фунтов за каждый забитый гол в "МЮ"

Нападающий Златан Ибрагимович в качестве бонуса получал в "Манчестер Юнайтед" до ?143 тысяч за каждый гол, передает Daily Mail.В нынешнем сезоне шведский форвард провел за "МЮ" 46 матчей, в которых записал на свой счет 28 голов и десять результативных передач.За первые пять голов он получил в среднем по 47 тысяч, за вторую пятерку - по 79 тысяч, за третью - по 111 тысяч, за четвертую - по 143 тысяч. После достижения отметки в 20 голов ему выплачивалась сумма в размере 119 тысяч за забитый мяч.Общая сумма бонусов составила ?2,86 млн. Вместе с бонусами он заработал в сезоне более ?19 млн.Напомним, "МЮ" решил не продлевать соглашение со шведским футболистом из-за травмы колена, которую он получил во время матча Лиги Европы с "Андерлехтом".