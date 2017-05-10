Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
08:40
Директор "Амкара": мы и так помогли "Спартаку" – продали двух футболистов и обыграли "Зенит" (23)
Директор "Амкара": мы и так помогли "Спартаку" – продали двух футболистов и обыграли "Зенит" (23)
Вчера 23:40
Имени Дани Алвеса. Бразилец вывел "Ювентус" в финал (1)
Имени Дани Алвеса. Бразилец вывел "Ювентус" в финал (1)
Вчера 23:37
"Ювентус" обыграл "Монако" и вышел в финал Лиги чемпионов (7)
"Ювентус" обыграл "Монако" и вышел в финал Лиги чемпионов (7)
Вчера 21:11
Никита Симонян: хотелось бы, чтобы Каррера остался. Думаю, он не даст игрокам расслабиться
Никита Симонян: хотелось бы, чтобы Каррера остался. Думаю, он не даст игрокам расслабиться
Вчера 20:47
Диего Марадона сфотографировался с волком Забивакой (2)
Диего Марадона сфотографировался с волком Забивакой (2)
Вчера 20:32
Превью. 36 тур. ФНЛ
Превью. 36 тур. ФНЛ
Вчера 20:30
"Кубань" почтила память погибших в ВОВ
"Кубань" почтила память погибших в ВОВ
Вчера 20:05
Мирча Луческу: таких полей, как на арене "Санкт-Петербург", нет даже у аутсайдеров чемпионата Украины (79)
Мирча Луческу: таких полей, как на арене "Санкт-Петербург", нет даже у аутсайдеров чемпионата Украины (79)
Вчера 19:08
Денис Глушаков: игроки "Спартака" стоят грудью за Карреру (11)
Денис Глушаков: игроки "Спартака" стоят грудью за Карреру (11)
СМИ: Златан Ибрагимович получал до 143 тысяч фунтов за каждый забитый гол в "МЮ"
Нападающий Златан Ибрагимович в качестве бонуса получал в "Манчестер Юнайтед" до ?143 тысяч за каждый гол, передает Daily Mail.
В нынешнем сезоне шведский форвард провел за "МЮ" 46 матчей, в которых записал на свой счет 28 голов и десять результативных передач.
За первые пять голов он получил в среднем по 47 тысяч, за вторую пятерку - по 79 тысяч, за третью - по 111 тысяч, за четвертую - по 143 тысяч. После достижения отметки в 20 голов ему выплачивалась сумма в размере 119 тысяч за забитый мяч.
Общая сумма бонусов составила ?2,86 млн. Вместе с бонусами он заработал в сезоне более ?19 млн.
Напомним, "МЮ" решил не продлевать соглашение со шведским футболистом из-за травмы колена, которую он получил во время матча Лиги Европы с "Андерлехтом".
Газета.ru
В нынешнем сезоне шведский форвард провел за "МЮ" 46 матчей, в которых записал на свой счет 28 голов и десять результативных передач.
За первые пять голов он получил в среднем по 47 тысяч, за вторую пятерку - по 79 тысяч, за третью - по 111 тысяч, за четвертую - по 143 тысяч. После достижения отметки в 20 голов ему выплачивалась сумма в размере 119 тысяч за забитый мяч.
Общая сумма бонусов составила ?2,86 млн. Вместе с бонусами он заработал в сезоне более ?19 млн.
Напомним, "МЮ" решил не продлевать соглашение со шведским футболистом из-за травмы колена, которую он получил во время матча Лиги Европы с "Андерлехтом".
Газета.ru
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.