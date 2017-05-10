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Олег Кузьмин: не моя команда "Локомотив", жалею, что не пошел сразу в "Рубин"

Защитник "Рубина" Олег Кузьмин рассказал, что жалеет о переходе в 2009 году из "Москвы" в "Локомотив".

- И до "Локомотива" у меня был вариант попасть в "Рубин". Я выбрал "Локо" из-за того, что Москва и дом рядом. А что не получилось, не знаю. Не моя команда "Локомотив", и все.

- Жалеете, что сразу в "Рубин" не перешли, а то застали бы чемпионские сезоны?

- Есть такое, да. Наверное, из всей своей карьеры об этом только и жалею, что не пошел сразу в Казань.

- А вас в "Рубин" лично Бердыев приглашал?

- Да. Еще помню его первые слова тогда, что все равно ты оказался у нас (смеется), – цитирует Кузьмина "Реальное время".
Теги: Кузьмин Локомотив Рубин
Сегодня, 12:33
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