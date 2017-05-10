Расходы на проведение чемпионата мира 2018 года увеличены на 4,7 миллиарда рублей

Расходы на подготовку и проведение чемпионата мира 2018 года в России увеличены на 4,7 миллиарда рублей, сообщается в постановлении правительства Российской Федерации, опубликованном на портале правовой информации.Постановление вносит изменения в программу подготовки к чемпионату мира-2018, ранее утвержденную правительством РФ. В версии постановления от 31 января 2017 года расходы на реализацию программы по подготовке и проведению чемпионата мира-2018 составляли 638 миллиардов 842,6 миллиона рублей.Согласно постановлению от 5 мая расходы составят 643 миллиарда 551,6 миллиона рублей. Из федерального бюджета будет выделено 355 млрд 160,1 млн, из бюджета субъектов федерации — 92 млрд 212,2 млн. Еще 196 млрд 179,3 млн будет выделено юридическими лицами.