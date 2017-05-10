СМИ: машину Филиппе Коутиньо закидали камнями на парковке (фото)

Машину игрока "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо закидали камнями на парковке около стадиона "Энфилд", информирует Mundo Deportivo.У Porsche Cayenne был частично поврежден кузов, а также выбиты передние боковые стекла. Предполагается, что автомобиль 24-летнего бразильца разбили фанаты клуба в связи с информацией о согласии игрока перейти в "Барселону".