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СМИ: машину Филиппе Коутиньо закидали камнями на парковке (фото)

Машину игрока "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо закидали камнями на парковке около стадиона "Энфилд", информирует Mundo Deportivo.

У Porsche Cayenne был частично поврежден кузов, а также выбиты передние боковые стекла. Предполагается, что автомобиль 24-летнего бразильца разбили фанаты клуба в связи с информацией о согласии игрока перейти в "Барселону".


Теги: Коутиньо Ливерпуль
Сегодня, 14:34
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(3)
№5 Написал: Doktoroff СПБ (Сегодня, 15:57) #
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  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Потому что паркуется, как м*дак smile
Регистрация: 26.04.2008
№4 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 15:21) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
застрахован, покуй


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
№3 Написал: nevada007 (Сегодня, 15:16) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
это порше мокан!
Регистрация: 27.05.2016
№2 Написал: Sidhe (Сегодня, 14:40) #
  • -3
  •  (7)

Даги заезжали в гости smile


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Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№1 Написал: SP-M (Сегодня, 14:40) #
  • +3
  •  (5)

как они любят то игроков.
Регистрация: 10.02.2017
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