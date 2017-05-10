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Василий Уткин: не сказать, что "Спартак" обошел сильных соперников, чемпионат получился невыдающийся (16)
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Василий Уткин: не сказать, что "Спартак" обошел сильных соперников, чемпионат получился невыдающийся
Телекомментатор Василий Уткин прокомментировал победу "Спартака" в чемпионате, а также высказался об уровне премьер-лиги.
"Спартак" так долго не мог выиграть чемпионат, потому что это было просто нереально. Разве за последние годы он кого-то превосходил по составу? По ресурсам? Нет!
Тренеров меняли бесконечно. А по поводу феномена Массимо Карреры, то никто не может понять, как ему удалось сделать то, что не смогли другие. Его ведь звали в "Спартак" для одного, а он пригодился для другого. В данном случае так легла карта. Все совпало.
Говорят же умные люди, что невозможно понять, как "Спартак" играет и почему он побеждает. Ведь с точки зрения построения игры команды, ее содержания, смысла ничего экстраординарного не произошло.
Нельзя также сказать, что "Спартак" обошел по-настоящему сильных соперников. "Зенит" и ЦСКА выглядели в этом году не лучшим образом. Да и сам чемпионат, откровенно, получился невыдающийся.
Но это неважно. Чемпион страны – это команда, которая в конкретный год оказалась лучше всех. Какие команды случились в этом году, такие «Спартак» и победил. Кто-то делает шаг вперед, а кто-то шаг назад», – цитирует Уткина "Аргументы и факты".
"Спартак" так долго не мог выиграть чемпионат, потому что это было просто нереально. Разве за последние годы он кого-то превосходил по составу? По ресурсам? Нет!
Тренеров меняли бесконечно. А по поводу феномена Массимо Карреры, то никто не может понять, как ему удалось сделать то, что не смогли другие. Его ведь звали в "Спартак" для одного, а он пригодился для другого. В данном случае так легла карта. Все совпало.
Говорят же умные люди, что невозможно понять, как "Спартак" играет и почему он побеждает. Ведь с точки зрения построения игры команды, ее содержания, смысла ничего экстраординарного не произошло.
Нельзя также сказать, что "Спартак" обошел по-настоящему сильных соперников. "Зенит" и ЦСКА выглядели в этом году не лучшим образом. Да и сам чемпионат, откровенно, получился невыдающийся.
Но это неважно. Чемпион страны – это команда, которая в конкретный год оказалась лучше всех. Какие команды случились в этом году, такие «Спартак» и победил. Кто-то делает шаг вперед, а кто-то шаг назад», – цитирует Уткина "Аргументы и факты".
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