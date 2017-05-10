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Василий Уткин: не сказать, что "Спартак" обошел сильных соперников, чемпионат получился невыдающийся

Телекомментатор Василий Уткин прокомментировал победу "Спартака" в чемпионате, а также высказался об уровне премьер-лиги.

"Спартак" так долго не мог выиграть чемпионат, потому что это было просто нереально. Разве за последние годы он кого-то превосходил по составу? По ресурсам? Нет!

Тренеров меняли бесконечно. А по поводу феномена Массимо Карреры, то никто не может понять, как ему удалось сделать то, что не смогли другие. Его ведь звали в "Спартак" для одного, а он пригодился для другого. В данном случае так легла карта. Все совпало.

Говорят же умные люди, что невозможно понять, как "Спартак" играет и почему он побеждает. Ведь с точки зрения построения игры команды, ее содержания, смысла ничего экстраординарного не произошло.

Нельзя также сказать, что "Спартак" обошел по-настоящему сильных соперников. "Зенит" и ЦСКА выглядели в этом году не лучшим образом. Да и сам чемпионат, откровенно, получился невыдающийся.

Но это неважно. Чемпион страны – это команда, которая в конкретный год оказалась лучше всех. Какие команды случились в этом году, такие «Спартак» и победил. Кто-то делает шаг вперед, а кто-то шаг назад», – цитирует Уткина "Аргументы и факты".
Теги: Уткин Спартак
Сегодня, 14:44
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16
(7)
№16 Написал: MSergio СПб (Сегодня, 16:19) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: SHIGA

а может просто в этом году Спартак был нереально крут?

сам-то в это веришь, по-чесноку? smirk


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Все величайшие достижения государства Российского пришлись на то время,
когда столицей его был Санкт-Петербург
Регистрация: 1.11.2009
№15 Написал: dimon_1973 ULMM (Сегодня, 16:13) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: DedMoroZ
теперь вдруг оказывается, что они стали резко слабы

Смешные у нас соперники всё-таки. Сами себя готовы дерьмом признать, лишь бы победу Спартака хоть как-то принизить. smile


А у Васи спросить бы...А когда чемпионат у нас был выдающийся? Ну чтоб понять хоть с чем он сравнивает.
Регистрация: 8.02.2011
№14 Написал: Батька (Сегодня, 16:11) #
  • 0
  •  (2)

Ничего они не ослабли все те же очки набрали что и в том году ... просто Спартак стал сильнее, может не сильнее так явно прям по 5-0 всех не рвет, но Спартак стал побеждать команды которые он по классу превосходит, побеждать по разному, на классе, дожимать, забивать на последних минутах и так далее раньше такого не было (в основном сами в конце пропускали и все) ... с ТОП командами (первой 5-кой) и до этого очки брали а вот с ТОмью, Анжи, Арсеналами и так далее постоянно теряли ... в этом году взяли свое и все - вот и Чемпионы !!
Регистрация: 9.09.2016
№13 Написал: Работяга Долгопрудный - город чудный (Сегодня, 16:10) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: marochkin.sergej
Российские специалисты сьели Эмери, а он уехав в Европу выиграл Кубок Европы дважды,

Его вы сами скушали!


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Учитесь , ребята , а то всю жизнь будете ключи подавать...
Регистрация: 7.04.2014
№12 Написал: marochkin.sergej Ivanovo (Сегодня, 16:01) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Российские специалисты сьели Эмери, а он уехав в Европу выиграл Кубок Европы дважды, теперь не понимают Массимо Карреру, а может это российские специалисты не специалисты.
Регистрация: 19.07.2014
№11 Написал: DedMoroZ Россия (Сегодня, 15:58) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: plast
А в этом году Зенит слаб

Да неужели?! Вот только всю осень,зиму и весну в один голос все твердили,что вот совсем скоро цска и зенит догонят и обгонят Спартак ибо играют лучше и просто сильнее. А теперь вдруг оказывается, что они стали резко слабы. Смешно вас таких читать.
Регистрация: 12.02.2012
№10 Написал: Frost_033 Акапулько (Сегодня, 15:51) #
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: plast
Цитата: Mahoylich
Выдающийся чемпионат это- Зенит первый, ЦСКА второй , Спартак шестой? Мы и в самом деле были слабы в те года((((((

А в этом году Зенит слаб и тут не столько заслуга Спартака что он обошел , а сколько провал самого Зенита


Положение команд после 27 тура 15-16:
ЦСКА- 56
Ростов - 54
Зенит - 52

Столько же очков Зенит набрал в этом чемпионате.
Регистрация: 14.06.2015
№9 Написал: safonas (Сегодня, 15:32) #
  • +5
  •  (7)

а почему все говорят о слабости в этом сезоне всех клубов? Зенит и ЦСКА набрали тоже количество очков что и в прошлом сезоне, в Европе хорошо выступили все, за что поднялись на одну строчку выше... так о чем речь тогда? чем слабее стали? тем что не Зенит-ЦСКА чемпионом стал?так наоборот говорит о том что чемпионат стал еще сложнее, несколько клубов борятся за медали


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
№8 Написал: Игорь Владимирович Н. Москва (Сегодня, 15:28) #
  • +6
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Все 16 лет чемпионами становились всякая всячина, потому что Спартак был слаб.
Как только те ослабли, а Спартак попал в правильные руки, Колесо Истории вновь приняло положение устойчивого равновесия,
И, вообще, всегда кто-то сильнее потому, что кто-то слабее.


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«Per aspera ad astra».
Регистрация: 17.08.2007
№7 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 15:21) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: plast
Цитата: Mahoylich
Выдающийся чемпионат это- Зенит первый, ЦСКА второй , Спартак шестой? Мы и в самом деле были слабы в те года((((((

А в этом году Зенит слаб и тут не столько заслуга Спартака что он обошел , а сколько провал самого Зенита

а может просто в этом году Спартак был нереально крут?


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МЫ ЧЕМПИОНЫ!
Регистрация: 22.05.2015
№6 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 15:21) #
  • +3
  •  (5)
online

Цитата: plast
Цитата: Mahoylich
Выдающийся чемпионат это- Зенит первый, ЦСКА второй , Спартак шестой? Мы и в самом деле были слабы в те года((((((

А в этом году Зенит слаб и тут не столько заслуга Спартака что он обошел , а сколько провал самого Зенита

А, вот, хрен в сумку!
Это, начиная с 2002 года "Спартак" ослаб, и КАКОЙ-ТО ТАМ "ЛоХомотив", который бы при ТОМ, Спартаке вечно плёлся на вторых-третьих ролях, показывая ДРЯНЬ игру, по сравнению со "Спартаком", стал чемпионом России!
Кто такой Сёмин по сравнению с Романцевым???
НИКТО И ЗВАТЬ ЕГО - НИКАК!!!
И Лоськова просто распиалили, как самого лучшего игрока, потому что уже НЕ СТАЛО ИГРОКОВ в РОссии, а кого-то же нужно было восхвалять!
А дальше...
Дальше - Червяк и годы безвременья... worried
Это сейчас этот ростовский бандюк такой шустрый на ТВ: сало с него течёт, а он всё умные слова заучивает (слов 200 не больше) и на телевизор их выдаёт,
Да "Спартак", если предоставляется возможность, хает!
С-С-С-С-УЧАРА!!! angry
Регистрация: 6.08.2008
№5 Написал: coban сегодня (Сегодня, 15:15) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Я люблю слушать и читать Васины мысли.Он далеко не самый глупый чел)
Но в последнее время реально бредит.. С чем это связанно? Да пох..


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Mmm!!!
Регистрация: 18.07.2009
№4 Написал: Hitman (Сегодня, 15:14) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: plast
А в этом году Зенит слаб и тут не столько заслуга Спартака что он обошел , а сколько провал самого Зенита

можете сколько угодно оправдывать свою никчемность и лузерство,все эти разговоры в пользу бедных:таблица слева,Спартак обыграл во 2 круге всех прямых конкурентов,лижите пятки Спартаку,СПАРТАК ДЕСЯТИКРАТНЫЙ ЧЕМПИОН РОССИИ!
Регистрация: 20.04.2017
№3 Написал: plast Спб (Сегодня, 15:08) #
  • -2
  •  (8)

Цитата: Mahoylich
Выдающийся чемпионат это- Зенит первый, ЦСКА второй , Спартак шестой? Мы и в самом деле были слабы в те года((((((

А в этом году Зенит слаб и тут не столько заслуга Спартака что он обошел , а сколько провал самого Зенита
Регистрация: 31.07.2010
№2 Написал: Mahoylich Москва (Сегодня, 14:58) #
  • +2
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Выдающийся чемпионат это- Зенит первый, ЦСКА второй , Спартак шестой? Мы и в самом деле были слабы в те года((((((


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Я за Спартак с 1972 года. Хочу Пять звезд
Регистрация: 11.11.2016
№1 Написал: igorspartak Тверь (Сегодня, 14:46) #
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
их чё прёт чтоль сегодня


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Вера.Россия и "Спартак"
Регистрация: 7.02.2012
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