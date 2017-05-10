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"Манчестер Юнайтед" может потерять 85 млн фунтов, если не попадет в Лигу чемпионов

"Манчестер Юнайтед" может потерять 85 млн фунтов, если по окончании текущего сезона не попадет в Лигу чемпионов, сообщает Dirty Business of Football.

По данным источника, из этой суммы 65 млн фунтов составляет доход от прав на трансляцию, а еще 20 млн платит по контракту компания, которая предоставляет экипировку команде.

За три тура до конца сезона в английской Премьер-лиге "Манчестер Юнайтед" занимает пятое место в турнирной таблице, отставая от зоны Лиги чемпионов на четыре очка.

Газета.ru
Теги: Манчестер Юнайтед
Сегодня, 14:59
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№1 Написал: safonas (Сегодня, 15:27) #
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шанс есть если только победит в лиге Европы


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
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