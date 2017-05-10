"Манчестер Юнайтед" может потерять 85 млн фунтов, если не попадет в Лигу чемпионов

"Манчестер Юнайтед" может потерять 85 млн фунтов, если по окончании текущего сезона не попадет в Лигу чемпионов, сообщает Dirty Business of Football.По данным источника, из этой суммы 65 млн фунтов составляет доход от прав на трансляцию, а еще 20 млн платит по контракту компания, которая предоставляет экипировку команде.За три тура до конца сезона в английской Премьер-лиге "Манчестер Юнайтед" занимает пятое место в турнирной таблице, отставая от зоны Лиги чемпионов на четыре очка.