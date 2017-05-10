Массимо Каррера попал на обложку июньского журнала Esquire

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера будет изображен на обложке июньского журнала Esquire."Июньский Esquire в основном про спорт. Эту обложку мы готовили с января. Очень боялись сглазить", - написал главный редактор издания Сергей Минаев в Инстаграме.