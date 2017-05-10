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Массимо Каррера попал на обложку июньского журнала Esquire

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера будет изображен на обложке июньского журнала Esquire.

"Июньский Esquire в основном про спорт. Эту обложку мы готовили с января. Очень боялись сглазить", - написал главный редактор издания Сергей Минаев в Инстаграме.

Теги: Каррера Спартак
Сегодня, 15:54
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(7)
№6 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 16:24) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Сибирячок
Цвет языка говорит об абсолютном здоровье.

Цитата: anonymous
ак бы ему по пути Де Зеува не пойти...
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И воробьев туда же..в передасты подался.. млять..а была ведь нормальная команда, нормальные болельщики..
тьфу срамота


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МЫ ЧЕМПИОНЫ!
Регистрация: 22.05.2015
№5 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 16:17) #
  • +3
  •  (3)
online

Цитата: SHIGA
позитивное фото..

В стиле "а ля Эйнштейн". blush

Цитата: Сибирячок
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Питерским "фантикам", по-моему, не понравилась фигура Кержа. laughing
Регистрация: 6.08.2008
№4 Написал: Сибирячок (Сегодня, 16:12) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Сибирь»
Цвет языка говорит об абсолютном здоровье.

Цитата: anonymous
ак бы ему по пути Де Зеува не пойти...

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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№3 Написал: anonymous (Сегодня, 16:07) #
  • -7
  •  (9)

как бы ему по пути Де Зеува не пойти...
Регистрация: 8.01.2017
№2 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 16:06) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
позитивное фото.. stuck_out_tongue_winking_eye


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МЫ ЧЕМПИОНЫ!
Регистрация: 22.05.2015
№1 Написал: voldemar Где то в России (Сегодня, 15:57) #
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
МАССИМО КАРРЕРА ПОПАЛ НА ОБЛОЖКУ ИЮНЬСКОГО ЖУРНАЛА ESQUIRE
Все по делу и это только начало.
Регистрация: 8.05.2017
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