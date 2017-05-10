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14:44
Василий Уткин: не сказать, что "Спартак" обошел сильных соперников, чемпионат получился невыдающийся (16)
Василий Уткин: не сказать, что "Спартак" обошел сильных соперников, чемпионат получился невыдающийся (16)
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Директор "Амкара": мы и так помогли "Спартаку" – продали двух футболистов и обыграли "Зенит" (44)
Директор "Амкара": мы и так помогли "Спартаку" – продали двух футболистов и обыграли "Зенит" (44)
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Имени Дани Алвеса. Бразилец вывел "Ювентус" в финал (1)
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"Ювентус" обыграл "Монако" и вышел в финал Лиги чемпионов (7)
"Ювентус" обыграл "Монако" и вышел в финал Лиги чемпионов (7)
Квинси Промес объявил конкурс для болельщиков "Спартака"
Нападающий "Спартака" Квинси Промес объявил конкурс для болельщиков красно-белых.
"Давайте вместе отпразднуем звание чемпионов! Это был незабываемый день. Выложите фото или видео с пометкой #DanceLikeQuincy, и ты можешь выиграть подписанную мной футболку! Я объявлю победителя через одну неделю!" - написал Промес в своём "инстаграме".
ВИДЕО
"Давайте вместе отпразднуем звание чемпионов! Это был незабываемый день. Выложите фото или видео с пометкой #DanceLikeQuincy, и ты можешь выиграть подписанную мной футболку! Я объявлю победителя через одну неделю!" - написал Промес в своём "инстаграме".
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