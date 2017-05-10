Квинси Промес объявил конкурс для болельщиков "Спартака"

Нападающий "Спартака" Квинси Промес объявил конкурс для болельщиков красно-белых."Давайте вместе отпразднуем звание чемпионов! Это был незабываемый день. Выложите фото или видео с пометкой #DanceLikeQuincy, и ты можешь выиграть подписанную мной футболку! Я объявлю победителя через одну неделю!" - написал Промес в своём "инстаграме".