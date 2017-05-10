Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
14:44
Василий Уткин: не сказать, что "Спартак" обошел сильных соперников, чемпионат получился невыдающийся (20)
Василий Уткин: не сказать, что "Спартак" обошел сильных соперников, чемпионат получился невыдающийся (20)
Ивелин Попов: если я нужен "Спартаку", то никуда не уйду
Полузащитник "Спартака" Ивелин Попов сообщил, что не планирует уходить из московского клуба.
"Я очень счастлив в "Спартаке", мы сделали большой успех. Я только сейчас осознал, что мы сделали.
Но настоящая радость будет тогда, когда получим золотые медали.
У меня есть контракт до 2018 года, и сейчас нет никаких предпосылок для ухода из "Спартака". Если я нужен руководству, то никуда не уйду", - цитирует Попова Kanal3.
"Я очень счастлив в "Спартаке", мы сделали большой успех. Я только сейчас осознал, что мы сделали.
Но настоящая радость будет тогда, когда получим золотые медали.
У меня есть контракт до 2018 года, и сейчас нет никаких предпосылок для ухода из "Спартака". Если я нужен руководству, то никуда не уйду", - цитирует Попова Kanal3.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.