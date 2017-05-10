Ивелин Попов: если я нужен "Спартаку", то никуда не уйду

Полузащитник "Спартака" Ивелин Попов сообщил, что не планирует уходить из московского клуба.



"Я очень счастлив в "Спартаке", мы сделали большой успех. Я только сейчас осознал, что мы сделали.



Но настоящая радость будет тогда, когда получим золотые медали.



У меня есть контракт до 2018 года, и сейчас нет никаких предпосылок для ухода из "Спартака". Если я нужен руководству, то никуда не уйду", - цитирует Попова Kanal3.