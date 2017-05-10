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Ивелин Попов: если я нужен "Спартаку", то никуда не уйду

Полузащитник "Спартака" Ивелин Попов сообщил, что не планирует уходить из московского клуба.

"Я очень счастлив в "Спартаке", мы сделали большой успех. Я только сейчас осознал, что мы сделали.

Но настоящая радость будет тогда, когда получим золотые медали.

У меня есть контракт до 2018 года, и сейчас нет никаких предпосылок для ухода из "Спартака". Если я нужен руководству, то никуда не уйду", - цитирует Попова Kanal3.
Теги: Попов Спартак
Сегодня, 18:06
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№4 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 19:05) #
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online

Цитата: Стратег
Он вряд ли так же думает, кому охота быть вечно запасным?

Что он думает - одному ему известно.
В Спартаке на замену ему тоже в этом году было комфортно выходить, иначе он бы не подумывал о продолжении карьеры у нас.
сейчас нет никаких предпосылок для ухода из "Спартака". Если я нужен руководству, то никуда не уйду", - цитирует Попова Kanal3.
Регистрация: 6.08.2008
№3 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 18:47) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
на финише однозначно прибавил!


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МЫ ЧЕМПИОНЫ!
Регистрация: 22.05.2015
№2 Написал: Стратег РОССИЯ Химки (Сегодня, 18:28) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: syamtomov
на замену

Он вряд ли так же думает, кому охота быть вечно запасным? Лучше первым на деревне, чем последним в городе, а Ивелин не последний точно.
Регистрация: 29.10.2010
№1 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 18:16) #
  • +2
  •  (6)
online

Нужен однозначно!
Просто идеальный разыгрывающий на замену основному (которого, надеюсь, приобретут)!
Регистрация: 6.08.2008
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