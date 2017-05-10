Марк Бартра тренируется в общей группе "Боруссии"

Защитник дортмундской "Боруссии" Марк Бартра приступил к тренировкам в общей группе.



Футболист полностью восстановился после операции на руке, отмечается на официальном сайте "Боруссии". Бартра получил повреждение в результате серии взрывов у автобуса дортмундской "Боруссии" перед матчем Лиги чемпионов с "Монако" 11 апреля.