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Марк Бартра тренируется в общей группе "Боруссии"

Защитник дортмундской "Боруссии" Марк Бартра приступил к тренировкам в общей группе.

Футболист полностью восстановился после операции на руке, отмечается на официальном сайте "Боруссии". Бартра получил повреждение в результате серии взрывов у автобуса дортмундской "Боруссии" перед матчем Лиги чемпионов с "Монако" 11 апреля.
Теги: Бартра Боруссия Д
Сегодня, 18:20
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