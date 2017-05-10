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Василий Уткин: не сказать, что "Спартак" обошел сильных соперников, чемпионат получился невыдающийся (20)
Марк Бартра тренируется в общей группе "Боруссии"
Защитник дортмундской "Боруссии" Марк Бартра приступил к тренировкам в общей группе.
Футболист полностью восстановился после операции на руке, отмечается на официальном сайте "Боруссии". Бартра получил повреждение в результате серии взрывов у автобуса дортмундской "Боруссии" перед матчем Лиги чемпионов с "Монако" 11 апреля.
Футболист полностью восстановился после операции на руке, отмечается на официальном сайте "Боруссии". Бартра получил повреждение в результате серии взрывов у автобуса дортмундской "Боруссии" перед матчем Лиги чемпионов с "Монако" 11 апреля.
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