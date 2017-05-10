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Лионель Месси женится 30 июня в Аргентине

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси и его подруга Антонелла Рокуццо сыграют свадьбу 30 июня на родине в Аргентине, передает Ola.

Возлюбленные закрепят свой союз в аргентинском Росарио - родном городе будущих супругов. Спортсмен состоит в отношениях со своей девушкой уже более десяти лет. У них двое сыновей.
Теги: Месси
Сегодня, 18:35
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№1 Написал: interested (Сегодня, 18:46) #
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Болеет за:
«Зенит»
Пришла пора делиться деньгами, Лионель. wink
Регистрация: 18.10.2013
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