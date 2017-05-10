Лионель Месси женится 30 июня в Аргентине

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси и его подруга Антонелла Рокуццо сыграют свадьбу 30 июня на родине в Аргентине, передает Ola.



Возлюбленные закрепят свой союз в аргентинском Росарио - родном городе будущих супругов. Спортсмен состоит в отношениях со своей девушкой уже более десяти лет. У них двое сыновей.