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Василий Уткин: не сказать, что "Спартак" обошел сильных соперников, чемпионат получился невыдающийся (20)
Василий Уткин: не сказать, что "Спартак" обошел сильных соперников, чемпионат получился невыдающийся (20)
Лионель Месси женится 30 июня в Аргентине
Нападающий "Барселоны" Лионель Месси и его подруга Антонелла Рокуццо сыграют свадьбу 30 июня на родине в Аргентине, передает Ola.
Возлюбленные закрепят свой союз в аргентинском Росарио - родном городе будущих супругов. Спортсмен состоит в отношениях со своей девушкой уже более десяти лет. У них двое сыновей.
Возлюбленные закрепят свой союз в аргентинском Росарио - родном городе будущих супругов. Спортсмен состоит в отношениях со своей девушкой уже более десяти лет. У них двое сыновей.
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