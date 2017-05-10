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Василий Уткин: не сказать, что "Спартак" обошел сильных соперников, чемпионат получился невыдающийся (20)
"Тосно" потерпел крупное поражение от "Тамбова"
"Тюмень" на своем поле переиграла "Нефтехимик" в матче 36-го тура первенства ФНЛ.
ФНЛ
36 тур
"Тамбов" - "Тосно" 3:0
Голы: Овсиенко, 16, Шевчук, 20, 35 (пен.)
"Тамбов": Вавилин, Быстров, Овсиенко, Шляков, Горбатюк, Шевчук (Сорокин, 78), Мурнин (Столяренко, 84), Чернышов (Рыбин, 71), Поярков, Дорожкин (Часовских, 56), Делькин
"Тосно": Байчора, Логашов (Заболотный, 46), Никитин, Дугалич, Аравин, Альшин, Галиулин (Киреенко, 65), Мухаметшин (Чиркин, 46), Кашчелан, Кутьин, Марков (Милевский, 66)
Предупреждения: Мухаметшин, 24
"Тюмень" - "Нефтехимик" 2:0
Голы: Мамтов, 45+1, Клёнкин, 67
"Тюмень": Обухов, Шакуро, Гузь, Ахмедов, Шляпкин (Шабаев, 87), Клёнкин (Пустозеров, 89), Теленков (Лешонок, 68), Чудин, Рябокобыленко, Чуканов, Мамтов (Глухов, 90+2)
"Нефтехимик": Книга, Тараканов, Сорокин, Сурков, Маляка (Матяш, 76), Воронкин (Пытлев, 71), Ситдиков, Галиакберов (Морозов, 76), Гелоян (Гаглоев, 71), Бабырь, Муллин
Предупреждения: Клёнкин, 25, Теленков, 29, Воронкин, 30, Гелоян, 41, Сорокин, 66
"Мордовия" - "Волгарь" 3:0
Голы: Навлётов, 9, Петров, 71, 83
"Мордовия": Леонов, Лебедев, Осипов, Багаев, Иванов, Навлётов, Дегтярёв (Амбарцумян, 54), Сысуев, Деобальд (Чалов, 87), Петров, Алхазов (Лукьянов, 46)
"Волгарь": Бучнев, Таказов, Плиев, Калинин, Яковлев (Букия, 56), Акбашев, Газзаев (Шалаев, 59), Кабутов, Болонин (Бибилов, 78), Сутормин, Отставнов (Жабкин, 79)
Предупреждения: Газзаев, 47, Бучнев, 68, Акбашев, 69, Амбарцумян, 81, Калинин, 85, Жабкин, 90
ФНЛ
36 тур
"Тамбов" - "Тосно" 3:0
Голы: Овсиенко, 16, Шевчук, 20, 35 (пен.)
"Тамбов": Вавилин, Быстров, Овсиенко, Шляков, Горбатюк, Шевчук (Сорокин, 78), Мурнин (Столяренко, 84), Чернышов (Рыбин, 71), Поярков, Дорожкин (Часовских, 56), Делькин
"Тосно": Байчора, Логашов (Заболотный, 46), Никитин, Дугалич, Аравин, Альшин, Галиулин (Киреенко, 65), Мухаметшин (Чиркин, 46), Кашчелан, Кутьин, Марков (Милевский, 66)
Предупреждения: Мухаметшин, 24
"Тюмень" - "Нефтехимик" 2:0
Голы: Мамтов, 45+1, Клёнкин, 67
"Тюмень": Обухов, Шакуро, Гузь, Ахмедов, Шляпкин (Шабаев, 87), Клёнкин (Пустозеров, 89), Теленков (Лешонок, 68), Чудин, Рябокобыленко, Чуканов, Мамтов (Глухов, 90+2)
"Нефтехимик": Книга, Тараканов, Сорокин, Сурков, Маляка (Матяш, 76), Воронкин (Пытлев, 71), Ситдиков, Галиакберов (Морозов, 76), Гелоян (Гаглоев, 71), Бабырь, Муллин
Предупреждения: Клёнкин, 25, Теленков, 29, Воронкин, 30, Гелоян, 41, Сорокин, 66
"Мордовия" - "Волгарь" 3:0
Голы: Навлётов, 9, Петров, 71, 83
"Мордовия": Леонов, Лебедев, Осипов, Багаев, Иванов, Навлётов, Дегтярёв (Амбарцумян, 54), Сысуев, Деобальд (Чалов, 87), Петров, Алхазов (Лукьянов, 46)
"Волгарь": Бучнев, Таказов, Плиев, Калинин, Яковлев (Букия, 56), Акбашев, Газзаев (Шалаев, 59), Кабутов, Болонин (Бибилов, 78), Сутормин, Отставнов (Жабкин, 79)
Предупреждения: Газзаев, 47, Бучнев, 68, Акбашев, 69, Амбарцумян, 81, Калинин, 85, Жабкин, 90
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