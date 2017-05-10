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"Кубань" разгромила "Зенит-2"

"Кубань" разгромила "Зенит-2" в матче 36-го тура первенства ФНЛ.

ФНЛ

36 тур

"Кубань" - "Зенит-2" 3:0

Гол: Лобкарев, 6, Карпов, 14 (авто.), Коновалов, 90+3

"Кубань": Дюпин, Лобкарев, Бугаев, Марков, Клещенко, Байрыев, Коновалов, Алейник, Якуба, Гай, Гогниев

"Зенит-2": Бабурин, Зуев, Зуйков, Чернов, Карпов, Ящук, Батютин, Зырянов, Евсеев, Бавин (Рязанцев, 27), Погребняк

Предупреждения: Клещенко, 34, Якуба, 70, Коновалов, 71, Дюпин, 80, Карпов, 88

Удаления: Дюпин, 86
Теги: Кубань Зенит-2
Сегодня, 21:15
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