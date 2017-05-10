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Сергей Алейников: то, что "Ювентус" прошел "Барселону", не даёт никакого преимущество туринцам в финале ЛЧ
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Василий Уткин: не сказать, что "Спартак" обошел сильных соперников, чемпионат получился невыдающийся (22)
"Кубань" разгромила "Зенит-2"
"Кубань" разгромила "Зенит-2" в матче 36-го тура первенства ФНЛ.
ФНЛ
36 тур
"Кубань" - "Зенит-2" 3:0
Гол: Лобкарев, 6, Карпов, 14 (авто.), Коновалов, 90+3
"Кубань": Дюпин, Лобкарев, Бугаев, Марков, Клещенко, Байрыев, Коновалов, Алейник, Якуба, Гай, Гогниев
"Зенит-2": Бабурин, Зуев, Зуйков, Чернов, Карпов, Ящук, Батютин, Зырянов, Евсеев, Бавин (Рязанцев, 27), Погребняк
Предупреждения: Клещенко, 34, Якуба, 70, Коновалов, 71, Дюпин, 80, Карпов, 88
Удаления: Дюпин, 86
ФНЛ
36 тур
"Кубань" - "Зенит-2" 3:0
Гол: Лобкарев, 6, Карпов, 14 (авто.), Коновалов, 90+3
"Кубань": Дюпин, Лобкарев, Бугаев, Марков, Клещенко, Байрыев, Коновалов, Алейник, Якуба, Гай, Гогниев
"Зенит-2": Бабурин, Зуев, Зуйков, Чернов, Карпов, Ящук, Батютин, Зырянов, Евсеев, Бавин (Рязанцев, 27), Погребняк
Предупреждения: Клещенко, 34, Якуба, 70, Коновалов, 71, Дюпин, 80, Карпов, 88
Удаления: Дюпин, 86
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