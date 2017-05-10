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Рафинья может уйти из "Барселоны"
Полузащитник "Барселоны" Рафинья может покинуть клуб в летнее трансферное окно, информирует Sport.es.
Сообщается, что бразилец хочет попасть в национальную сборную на ЧМ-2018, а для этого ему необходима постоянная игровая практика в следующем сезоне. В текущем чемпионате полузащитник не всегда попадал в стартовый состав, поэтому хочет перейти в другой клуб, о чем и сообщил руководству каталонцев.
Сообщается, что бразилец хочет попасть в национальную сборную на ЧМ-2018, а для этого ему необходима постоянная игровая практика в следующем сезоне. В текущем чемпионате полузащитник не всегда попадал в стартовый состав, поэтому хочет перейти в другой клуб, о чем и сообщил руководству каталонцев.
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