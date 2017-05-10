Кристиан Молинаро продлил контракт с "Торино"

Защитник "Торино" Кристиан Молинаро подписал новое соглашение с клубом, сообщает официальный сайт команды.



Контракт будет действителен до лета 2018 года. В текущем сезоне футболист провёл за "быков" 27 матчей и забил один гол.