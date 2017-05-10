Месут Озил: "Арсенал" - один из лучших клубов мира

Полузащитник "Арсенала" Месут Озил рассказал, что готов обсудить продление контракта с клубом.



"Арсенал" - один из лучших клубов мира. Лондон - отличный город для жизни. Я здесь счастлив и мне комфортно тут. Сейчас на первом месте - выступления команды, а летом уже будем обсуждать моё будущее", - приводит слова Озила FourFourTwo.