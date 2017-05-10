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Месут Озил: "Арсенал" - один из лучших клубов мира

Полузащитник "Арсенала" Месут Озил рассказал, что готов обсудить продление контракта с клубом.

"Арсенал" - один из лучших клубов мира. Лондон - отличный город для жизни. Я здесь счастлив и мне комфортно тут. Сейчас на первом месте - выступления команды, а летом уже будем обсуждать моё будущее", - приводит слова Озила FourFourTwo.
Теги: Озил Арсенал
Вчера, 23:05
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