Бывший футболист "Бетиса" Трухильо возглавил команду до конца сезона

Бывший футболист "Бетиса" Алексис Трухильо до конца сезона будет временно исполнять обязанности главного тренера команды, сообщает официальный сайт клуба.



На тренерском мосте специалист сменил уже бывшего наставника команды Виктора Санчеса, который был отправлен в отставку.