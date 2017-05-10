Витоло летом может перебраться в "Барселону"

Полузащитник "Севильи" Витоло привлек внимание со стороны "Барселоны", сообщает A Bola.



Трансфер футболиста будет осуществлен в случае, если команду покинет турецкий хавбек Арда Туран, в услугах которого каталонцы не заинтересованы.