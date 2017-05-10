"Реал" уступил "Атлетико", но вышел в финал Лиги чемпионов и сыграет с "Ювентусом"

В ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов "Атлетико" одержал победу над "Реалом". По суме двух матчей "сливочные" вышли в финал турнира, где сыграет с "Ювентусом".



Лига чемпионов



1/2 финала



Матч 1 - 0:3



"Атлетико" М - "Реал Мадрид" 2:1



Голы: Сауль, 14, Гризманн, 17 (пен.), Иско, 40



"Атлетико": Облак, Хименес, (Томас, 59), Годин, Савич, Филипе Луис, Габи, Сауль, Коке, (Корреа, 79), Феррейра-Карраско, Торрес, (Гамейро, 59), Гризманн.



"Реал": Навас, Рамос, Варан, Данило, Марсело, Касемиро, (Васкес, 81), Модрич, Иско, (Мората, 89), Кроос, Роналду, Бензема, (Асенсио, 81).



Предупреждения: Данило, 7, Савич, 9, Годин, 35, Рамос, 35, Габи, 37, Клооеа, 87