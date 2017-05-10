Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Новости партнеров

"Реал" уступил "Атлетико", но вышел в финал Лиги чемпионов и сыграет с "Ювентусом"

В ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов "Атлетико" одержал победу над "Реалом". По суме двух матчей "сливочные" вышли в финал турнира, где сыграет с "Ювентусом".

Лига чемпионов

1/2 финала

Матч 1 - 0:3

"Атлетико" М - "Реал Мадрид" 2:1

Голы: Сауль, 14, Гризманн, 17 (пен.), Иско, 40

"Атлетико": Облак, Хименес, (Томас, 59), Годин, Савич, Филипе Луис, Габи, Сауль, Коке, (Корреа, 79), Феррейра-Карраско, Торрес, (Гамейро, 59), Гризманн.

"Реал": Навас, Рамос, Варан, Данило, Марсело, Касемиро, (Васкес, 81), Модрич, Иско, (Мората, 89), Кроос, Роналду, Бензема, (Асенсио, 81).

Предупреждения: Данило, 7, Савич, 9, Годин, 35, Рамос, 35, Габи, 37, Клооеа, 87
Теги: Атлетико Реал
Вчера, 23:38
Напечатать
2
(0)
№2 Написал: Игорь Казьмин Москва (Вчера, 23:50) #
  • 0
  •  (0)
online

Какое начало....болел за Атлетико,жалко очень...конечно обидный гол в раздевалку всё сломал , но молодцы ...играли не взирая на 0-3.


--------------------
Игорь
Регистрация: 11.11.2016
№1 Написал: utekay Россия (Вчера, 23:40) #
  • -5
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
а чо, Роналду не играл?


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.