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"Арсенал" одержал победу над "Саутгемптоном"

В перенесенном матче 26-го тура "Саутгемптон" дома проиграл "Арсеналу".

Чемпионат Англии

26 тур

"Саутгемптон" - "Арсенал" 0:2

Голы: Санчес, 60, Жиру, 83

"Саутгемптон": Форстер, Седрик, Бертранд, Стивенс, Йосида, Ромеу, Дэвис, Уорд-Праус (Буфаль, 70), Тадич (Родригес, 80), Редмонд (Лонг, 70), Габбьядини

"Арсенал": Чех, Гиббз, Монреаль, Мустафи, Холдинг, Окслейд-Чемберлен (Бельерин, 36), Рэмси, Джака, Озил (Коклен, 89), Уэлбек (Жиру, 80), Санчес

Предупреждения: Уорд-Праус, 44, Озил, 73, Бельерин, 90+3
Теги: Саутгемптон Арсенал
Вчера, 23:44
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