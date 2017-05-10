Когда эмоции сильнее разума. "Атлетико" очень старался, но не смог перевернуть все с ног на голову



Лига Чемпионов



1/2 финала, ответный матч



"Атлетико" Мадрид – "Реал" Мадрид 2:1

(первый матч 0:3) Лига Чемпионов1/2 финала, ответный матч

Голы: Сауль, 12', Гризманн (с пенальти), 17' - Иско, 42'

Подопечные Симеоне невероятно активно и успешно начали ответную встречу с "Реалом", но в какой-то момент эмоции их захлестнули слишком сильно, и Бензема с Иско наказали их за это.рассказывает о том, как "Атлетико" попытался отыграться со счета 0:3.Облак, Хименес (Томас, 57'), Годин, Савич, Филипе Луис, Габи, Сауль, Коке (Корреа, 76'), Феррейра-Карраско, Торрес (Гамейро, 57'), ГризманнНавас, Рамос, Варан, Данило, Марсело, Каземиро (Асенсио, 76'), Модрич, Иско (Мората, 87'), Кроос, Роналду, Бензема (Васкес, 76')Савич, 6', Годин, 34', Габи, 37', Корреа, 86' - Данило, 4', Рамос, 34'Если вчера задача "Монако" казалась крайне сложной, то сегодня ситуация у "Атлетико" представлялась едва ли не безысходной. "Реал" отлично провел первую встречу и добыл преимущество, шансы растерять которое статистически были близки к нулю. "Королевский" клуб в этом розыгрыше Лиги Чемпионов всегда забивал минимум два мяча в отдельно взятом матче, а с разницей в три или более гола в еврокубках он проиграл последний раз в уже ставшим далеким 2009-м году.Конечно, мы помнили, что совсем недавно "Атлетико" громил на своем поле "Реал" со счетом 4:0, но все-таки дело было в чемпионате Испании. Когда на кону выход в финал Лиги Чемпионов и защита завоеванного в прошлом сезоне титула, уровень ответственности значительно повышается, и каждый игрок понимает, что он не имеет права на ошибку. Впрочем, иногда футбол складывается так, что все эти предматчевые разговоры оказываются ненужной болтовней уже к середине первого тайма.Примерно так оно случилось и сегодня. Подопечные Симеоне вдохновенно начали встречу и с первых минут принялись пытаться отыграть у соперника эти грозные три мяча. Сначала отличный момент был у Коке, который был близок к тому, чтобы забить после прострела на ближнюю штангу. Затем шанс создать гол выпал на долю Карраско, но тот из-за своей медлительности позволил защитникам накрыть себя и предотвратить пас на пустые ворота. "Реал" на эти дерзкие выпады ответил ударом Каземиро в противоход Облаку, но вратарь "матрасников" смог выручить свою команду.Все эти события кучненько уложились в первые 10 минут, что обещало интересное продолжение матча. Другое дело, что мало кто мог предположить, что в следующий аналогичный по длительности игровой отрезок уместятся сразу два гола. Причем, оба в исполнении хозяев. "Атлетико" в какие-то считанные минуты смог вернуть в мадридское противостояние невероятную интригу. Сначала "Реал" пострадал из-за того, что Навас не ставит защитника на ближнюю штангу при подаче угловых - именно в эту зону неотразимо пробил головой Сауль. А затем "сливочные" стали жертвой неосторожной игры Варана в своей штрафной - защитник сбил Торреса, судья указал "на точку", а Гризманн завалил мяч в сетку.Любопытно, что после второго гола хозяева отошли на свою половину поля и сосредоточились на обороне. Видимо, Симеоне решил, что так будет правильнее идти к невероятному камбэку. И в принципе долгое время у его подопечных получалось выполнять задачу. "Реал" держал мяч, но мог похвастаться только серией угловых. Меж тем, игра все больше уходила от разума к эмоциям, и после 30-й минуты отчетливо думалось, что все это приведет к удалению как минимум одного игрока.Каземиро жестко срубил Гризманна, Годин влетел в спину Роналду, Иско заехал все тому же Гризманну, Карраско шипами треснул в ногу Каземиро, Торрес не пощадил и снес Наваса - все эти моменты ярко отражали ход встречи, но главный судья по фамилии Чакыр не собирался каждый из них окрашивать в желтый цвет. Занятно, что он вообще за нарушение наказал только Година, а остальных - Рамоса и Габи - предупредил соответствующей карточкой за споры.Само собой, бурлящие на поле страсти не могли не отразиться непосредственно на самой игре. И, к сожалению для любителей интриги, эмоции взяли верх над футболистами "Атлетико". За несколько минут до перерыва они зачем-то втроем кинулись на Бензема, который играючи прокинул мяч мимо всех них и вывел на ударную позицию Крооса. Немецкий футболист пробить Облака не смог, но подоспевший на добивание Иско не упустил шанса забить важнейший выездной гол."Реал" сегодня забил в своем 61-м матче подряд, но, пожалуй, этот мяч стал одним из самых необходимых. "Атлетико" теперь должен быть забивать трижды, что существенно меняло расклады перед вторым таймом. Многие, судя по социальным сетям, ожидали, что после перерыва будет настоящее рубилово, но реальность оказалась иной. Команды предпочли сосредоточиться не на эмоциях, а на самой игре. Собственно говоря, практически всю вторую половину у Чакыра не было ни одного серьезного повода достать желтую карточку.Зато у нас была возможность посмотреть за голевыми моментами. Едва ли не сразу после выхода из раздевалок могли забить Роналду и Гризманн, но оба звездных футболиста нанесли не слишком точные удары со штрафных. После этого игра пошла без особой остроты, и не помогла даже двойная замена Симеоне. Гости намеренно держали невысокий темп, а хозяева не могли взвинтить его своими стараниями. Лишь по истечении половины второго тайма появился шанс увидеть сегодня еще один гол.И однозначно это бы случилось, если в воротах "Реала" играл не Кейлор Навас, который выдал несколько поистине крутых сейвов. Чего только стоит его двойное спасение после удара Карраско и добивания Гамейро. "Сливочные" решили не оставлять эти попытки "Атлетико" без ответа и сами создали пару хороших моментов. Бензема в одном из них совсем чуть-чуть промахнулся мимо ближнего угла, а Роналду даже забил, но сделал это, правда, из явного офсайда.Под конец матча небо над стадионом "Висенте Кальдерон" разразилось мощнейшим ливнем, который, можно сказать, драматично подвел черту под мадридским противостоянием на стадии полуфинала Лиги Чемпионов. Под потоки льющейся воды "Атлетико" мог скрасить итоговую разницу в счете, но один из лучших игроков встречи Навас не дал забить ни Габи, ни Гризманну. В итоге "Реал" с преимуществом в два мяча оказался сильнее своего соперника и второй год подряд при Зидане вышел в финал Лиги Чемпионов.