Диего Симеоне: цель была близка, однако великолепно отыграл вратарь "Реала"

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне прокомментировал результат полуфинального матча Лиги чемпионов с "Реалом" (2:1) - (2:4 общ.).



"Мы играли с очень классным соперником. Конечно, в первом матче мы сильно осложнили себе задачу по выходу в финал Лиги чемпионов. Однако сегодня мы показали, за счёт чего "Атлетико" уже несколько лет конкурирует с лучшими клубами Европы. Наша команда приложила максимальные усилия, это был необыкновенный матч. Очень жаль, что нельзя клонировать Година и Габи, которые отдали "Атлетико" свои карьеры. Мы очень здорово смотрелись в этом матче, но гол Иско сделал нашу задачу практически невыполнимой. Тем не менее, мы продолжали верить в успех. Цель была близка, однако великолепно отыграл вратарь "Реала" Кейлор Навас", - цитирует Симеоне Marca.