Тур трех мячей. 36 тур. ФНЛ

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"Тамбов" продолжает удивлять, на сей раз досталось "Тосно". Хабаровск забил три безответных мяча в ворота "Спартака-2". Столько же мячей отгрузило в чужие ворота "Динамо".
"СКА-Хабаровск" (Хабаровск) – "Спартак-2" (Москва) – 3:0 (1:0)
Голы: Корян, 35 – 1:0, Дедечко, 49 – 2:0, Никифоров, 54 – 3:0.
Дмитрий Гунько, главный тренер "Спартака-2": "Мы неплохо изучили соперников и знали, что они поменяли схему игры и стали более агрессивными. До первого пропущенного гола у нас все было под контролем, но к сожалению, одна ошибка сильно повлияла на ход игры. Второй тайм мы снова начали с ошибок, а такая команда как СКА, которая стремится в стыковые матчи, ошибок не прощает. Хотя в первом тайме мы имели неплохие шансы на взятие ворот соперника благодаря быстрым контратакам, на которые мы и рассчитывали. Были моменты и подходы, но все эти игровые эпизоды решались неверно, из-за чего мы так и не сумели воплотить все запланированное".
"Сибирь" (Новосибирск) – "Спартак" (Нальчик) – 1:0 (0:0)
Голы: Чеботару, 49 (спенальти).
Удаления: нет – Соблиров, 89.
Главный тренер "Спартака" из Нальчика Хасанби Биджиев: "Судья сказал, что с его ракурса 11-метровый был стопроцентный – на игрока "Сибири" наступили сзади, но мы посмотрели видеозапись… Ну, это цирк такие пенальти давать! Очень сомнительный. Обидно, что проиграли конкуренту, хотя в борьбе за выживание все в любом случае решится в двух последних турах".
"Тамбов" (Тамбов) – "Тосно" (Ленинградская область) – 3:0 (3:0)
Голы: Овсиенко, 16 – 1:0, Шевчук, 20 – 2:0, Шевчук, 35 (с пенальти) – 3:0.
Уже в первом тайме "горожане" забили три мяча, которые стали роковыми для "Тосно". В итоге, "Тамбов" одержал пятую победу к ряду в ФНЛ, заставляя соперников бояться их в борьбе за стыковые матчи.
"Мордовия" (Саранск) – "Волгарь" (Астрахань) – 3:0 (1:0)
Голы: Навлетов, 9 – 1:0, Петров, 71 – 2:0, Петров, 83 – 3:0.
Саранский клуб продолжает борьбу за выживание. Петров за двадцать минут до финального свистка решил вопросы, которые могли бы возникнуть в заключительной части матча.
"Тюмень" (Тюмень) – "Нефтехимик" (Нижнекамск) – 2:0 (2:0)
Голы: Мамтов, 45 – 1:0, Кленкин, 67 – 2:0.
Хасан Мамтов открыл счёт в матче, его начинания поддержал Кленкин. В итоге, Нижнекамск потерпел очередное поражение. Мамтов вышел в лидеры списка бомбардиров. Не надолго.
"Сокол" (Саратов) – "Динамо" (Москва) – 0:3 (0:0)
Голы: Панченко, 71 – 0:1, Бечирай, 75 – 0:2, Панченко, 90 – 0:3.
Во втором тайме Мануковский мог оформить первую единицу на табло, но мокрое поле помешало ему с обработкой мяча. А минуту спустя Кирилл Панченко с близкого расстояния отправил игровой снаряд в ближний нижний угол ворот соперника. Уже в следующей атаке Бечирай забил второй. А в добавленное время Панченко довёл счёт до крупного и стал лидером рейтинга лучших снайперов ФНЛ.
"Химки" (Химки) – "Луч-Энергия" (Владивосток) – 2:2 (1:1)
Голы: Гордиенко, 9 – 0:1, Кузьмичев, 10 – 1:1, Чернышов, 48 – 2:1, Ребко, 90+ (с пенальти) – 2:2.
Удаления: Шумских, 67 – нет.
Уже в добавленное время Ребко реализовал пенальти, что позволило команде из Владивостока завоевать одно очко.
"Шинник" (Ярославль) – "Енисей" (Красноярск) – 4:2 (0:0)
Голы: Нетфуллин, 1 – 1:0, Камеш, 23 – 1:1, Васильев, 70 – 1:2, Нетфуллин, 73 – 2:2, Султонов, 75 – 3:2, Низамутдинов 90 – 4:2.
Первый опасный момент во втором тайме создал Низамутдинов, но после его голевой передачи Султонов отправил игровой снаряд выше перекладины. А дальше болельщики не успевали скрывать своё удивление. Васильев вывел гостей вперед, спустя пять оборотов секундной стрелки Нетфуллин оформил дубль. Ещё через минуту Султонов оказался на дальней штанге и, пусть и коряво, но переправил игровой снаряд в ворота. Окончательный счёт в матче установил Низамутдинов.
"Факел" (Воронеж) – "Балтика" (Калининград) – 1:2 (0:0)
Голы: Концедалов, 59 – 0:1, Каюмов, 65 – 1:1, Сердюк, 72 – 1:2.
Все основные события в матче развернулись в течении тринадцати минут середины второго тайма. Сердюк подарил Калининграду надежду на дальнейшую борьбу за выживание.
"СКА-Хабаровск" (Хабаровск) – "Спартак-2" (Москва) – 3:0 (1:0)
Голы: Корян, 35 – 1:0, Дедечко, 49 – 2:0, Никифоров, 54 – 3:0.
Дмитрий Гунько, главный тренер "Спартака-2": "Мы неплохо изучили соперников и знали, что они поменяли схему игры и стали более агрессивными. До первого пропущенного гола у нас все было под контролем, но к сожалению, одна ошибка сильно повлияла на ход игры. Второй тайм мы снова начали с ошибок, а такая команда как СКА, которая стремится в стыковые матчи, ошибок не прощает. Хотя в первом тайме мы имели неплохие шансы на взятие ворот соперника благодаря быстрым контратакам, на которые мы и рассчитывали. Были моменты и подходы, но все эти игровые эпизоды решались неверно, из-за чего мы так и не сумели воплотить все запланированное".
"Сибирь" (Новосибирск) – "Спартак" (Нальчик) – 1:0 (0:0)
Голы: Чеботару, 49 (спенальти).
Удаления: нет – Соблиров, 89.
Главный тренер "Спартака" из Нальчика Хасанби Биджиев: "Судья сказал, что с его ракурса 11-метровый был стопроцентный – на игрока "Сибири" наступили сзади, но мы посмотрели видеозапись… Ну, это цирк такие пенальти давать! Очень сомнительный. Обидно, что проиграли конкуренту, хотя в борьбе за выживание все в любом случае решится в двух последних турах".
"Тамбов" (Тамбов) – "Тосно" (Ленинградская область) – 3:0 (3:0)
Голы: Овсиенко, 16 – 1:0, Шевчук, 20 – 2:0, Шевчук, 35 (с пенальти) – 3:0.
Уже в первом тайме "горожане" забили три мяча, которые стали роковыми для "Тосно". В итоге, "Тамбов" одержал пятую победу к ряду в ФНЛ, заставляя соперников бояться их в борьбе за стыковые матчи.
"Мордовия" (Саранск) – "Волгарь" (Астрахань) – 3:0 (1:0)
Голы: Навлетов, 9 – 1:0, Петров, 71 – 2:0, Петров, 83 – 3:0.
Саранский клуб продолжает борьбу за выживание. Петров за двадцать минут до финального свистка решил вопросы, которые могли бы возникнуть в заключительной части матча.
"Тюмень" (Тюмень) – "Нефтехимик" (Нижнекамск) – 2:0 (2:0)
Голы: Мамтов, 45 – 1:0, Кленкин, 67 – 2:0.
Хасан Мамтов открыл счёт в матче, его начинания поддержал Кленкин. В итоге, Нижнекамск потерпел очередное поражение. Мамтов вышел в лидеры списка бомбардиров. Не надолго.
"Сокол" (Саратов) – "Динамо" (Москва) – 0:3 (0:0)
Голы: Панченко, 71 – 0:1, Бечирай, 75 – 0:2, Панченко, 90 – 0:3.
Во втором тайме Мануковский мог оформить первую единицу на табло, но мокрое поле помешало ему с обработкой мяча. А минуту спустя Кирилл Панченко с близкого расстояния отправил игровой снаряд в ближний нижний угол ворот соперника. Уже в следующей атаке Бечирай забил второй. А в добавленное время Панченко довёл счёт до крупного и стал лидером рейтинга лучших снайперов ФНЛ.
"Химки" (Химки) – "Луч-Энергия" (Владивосток) – 2:2 (1:1)
Голы: Гордиенко, 9 – 0:1, Кузьмичев, 10 – 1:1, Чернышов, 48 – 2:1, Ребко, 90+ (с пенальти) – 2:2.
Удаления: Шумских, 67 – нет.
Уже в добавленное время Ребко реализовал пенальти, что позволило команде из Владивостока завоевать одно очко.
"Шинник" (Ярославль) – "Енисей" (Красноярск) – 4:2 (0:0)
Голы: Нетфуллин, 1 – 1:0, Камеш, 23 – 1:1, Васильев, 70 – 1:2, Нетфуллин, 73 – 2:2, Султонов, 75 – 3:2, Низамутдинов 90 – 4:2.
Первый опасный момент во втором тайме создал Низамутдинов, но после его голевой передачи Султонов отправил игровой снаряд выше перекладины. А дальше болельщики не успевали скрывать своё удивление. Васильев вывел гостей вперед, спустя пять оборотов секундной стрелки Нетфуллин оформил дубль. Ещё через минуту Султонов оказался на дальней штанге и, пусть и коряво, но переправил игровой снаряд в ворота. Окончательный счёт в матче установил Низамутдинов.
"Факел" (Воронеж) – "Балтика" (Калининград) – 1:2 (0:0)
Голы: Концедалов, 59 – 0:1, Каюмов, 65 – 1:1, Сердюк, 72 – 1:2.
Все основные события в матче развернулись в течении тринадцати минут середины второго тайма. Сердюк подарил Калининграду надежду на дальнейшую борьбу за выживание.
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