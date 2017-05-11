"Боруссия" заинтересована в услугах форварда "Наполи" Аркадиуша Милика

Дортмундская "Боруссия" заинтересована в услугах польского нападающего "Наполи" Аркадиуша Милика, передает Bild.По данным издания, итальянский клуб может согласиться отпустить 23-летнего футболиста как минимум в аренду, так как на позиции Милика отлично проявил себя Дрис Мертенс. Если бельгиец не покинет "Наполи", уход Милика станет весьма вероятным.