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Юрий Семин: мой контракт с "Локомотивом" продлен автоматически

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин рассказал о своем контракте с клубом.

– На пресс-конференции после финала Кубка вы заявили, что останетесь в "Локо". Поясните ситуацию с продлением контракта, подписанного по системе "1+1".

– Я полностью выполнил свои обязательства по контракту, поэтому он автоматически будет продлен.

– Это обязательство – выход в еврокубки?

– Да.

СЭ
Теги: Семин Локомотив
Сегодня, 09:22
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