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Олег Кононов - один из кандидатов на пост главного тренера "Кайрата"

51-летний российский специалист Олег Кононов находится в списке кандидатов на пост главного тренера алматинского клуба, сообщает KazFootball.kz.

Кононов возглавлял такие клубы, как "Торпедо", "Локомотив" (оба - Беларусь), "Металлург", "Карпаты", "Севастополь" (все - Украина) и "Шериф" (Молдова). Последним местом работы специалиста был российский клуб "Краснодар".

Ранее в СМИ появились слухи, что нынешний грузинский тренер алматинцев Кахабер Цхададзе может быть отправлен в отставку.
Теги: Кононов Кайрат
Сегодня, 09:43
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№2 Написал: pikaldi voronezh (Сегодня, 09:54) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Нам то на куй это знать ?....
Регистрация: 25.01.2016
№1 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 09:44) #
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  •  (1)
online

Так там же, по собщениям на РуФу, уже нардеп себе место застолбил???
Что там, в "Кайрате", мёдом намазано??? flushed
Регистрация: 6.08.2008
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