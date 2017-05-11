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Серхио Рамос: с Игуаином церемониться не буду

Защитник "Реала" Серхио Рамос заявил, не будет церемониться с нападающим "Ювентуса" Гонсало Игуаином в финале Лиги чемпионов, несмотря на дружеские отношения.

"Он отличный друг, и у нас с ним прекрасные отношения со времен его игры за "Реал". Но на поле я не собираюсь с ним церемониться", - цитирует Рамоса Goal.

Финал Лиги чемпионов состоится 3 мая в Кардиффе.

Газета.ru
Теги: Рамос Игуаин
Сегодня, 09:50
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