Серхио Рамос: с Игуаином церемониться не буду

Защитник "Реала" Серхио Рамос заявил, не будет церемониться с нападающим "Ювентуса" Гонсало Игуаином в финале Лиги чемпионов, несмотря на дружеские отношения."Он отличный друг, и у нас с ним прекрасные отношения со времен его игры за "Реал". Но на поле я не собираюсь с ним церемониться", - цитирует Рамоса Goal.Финал Лиги чемпионов состоится 3 мая в Кардиффе.