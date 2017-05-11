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Никита Глушков: осталась обида на "Локомотив", а в школе ЦСКА запросили деньги

Полузащитник "Урала" Никита Глушков рассказал, что мог оказаться в школе ЦСКА.

"Однажды в Кирове мы смотрели футбол с папой и узнали, что в ЦСКА проходит набор. Я поехал туда. На просмотр приехало 52 ребёнка. Я сначала попал в топ-20, потом в топ-10. В итоге нас осталось трое. Но в ЦСКА в тот момент не было интерната, и я поехал домой.

Через год вернулся в ЦСКА. Они тогда выиграли Кубок УЕФА, и мне сказали, что требования повысились. Но я опять показал себя, меня оставили. Но вскоре мне сказали, что нужно столько-то денег, чтобы остаться в школе ЦСКА. Мы отказались. Во-первых, я бы не дал таких денег, даже если бы они были. Во-вторых, такой суммы не было.

На самом деле я ни на кого сильно не сержусь. Только на "Локомотив" немного (улыбается). Потому что была такая история: однажды маленький приехал с мамой к ним на тренировку. А я был низенький и очень худой тогда. Тренер посмотрел на меня и сказал: "Вам даже нет смысла переодеваться". Это был самый обидный момент", - цитирует 22-летнего хавбека пресс-служба "Урала".
Теги: Урал Локомотив ЦСКА
Сегодня, 11:59
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11
(5)
№11 Написал: filin89 Коми Африка (Сегодня, 13:52) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Sidhe
Цитата: filin89
Именно это же произошло с Миранчуком в Спартаке...

Херово ты своих знаешь, он у нас даже и покапитанил немного

Суть то одна, выгнали потому что щуплый был. Минус поставил-молодец) Ну а по теме, кто такой Никита Глушков? Что, прям мега талант, которого прозевали?
Регистрация: 21.03.2011
№10 Написал: афанасий Воронежская обл. (Сегодня, 13:48) #
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Болеет за:
«Факел»
Цитата: Sidhe
Именно это в Локо и произошло! Он бы и Месси так сказал - и по той же причине!

С чего ты взял? Чтобы, хотя бы попытаться, разобраться в чем дело нужно узнать точку зрения двух сторон. Повторюсь, я могу привести с десяток понятных адекватных причин, почему тренер мог отказать "будущему Месси" и при этом поступил правильно и тренер является высокой квалификации.


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Я не работаю на "Дожде", не проповедую верующим
Регистрация: 30.12.2009
№9 Написал: Sidhe (Сегодня, 13:41) #
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  •  (3)
online

Цитата: filin89
Именно это же произошло с Миранчуком в Спартаке...

Херово ты своих знаешь, он у нас даже и покапитанил немного


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Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№8 Написал: filin89 Коми Африка (Сегодня, 13:31) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Sidhe
Цитата: афанасий
По-моему дебилы это те кто не разбираясь в ситуации сразу вешает ярлыки.

Именно это в Локо и произошло! Он бы и Месси так сказал - и по той же причине!
Хотя ослы круче откололи - то отбор в несуществующую школу, то просто прямым текстом рекет устроили. Гопота химкинская

Именно это же произошло с Миранчуком в Спартаке...И Месси так бы сказали-и по той же причине. wink
Регистрация: 21.03.2011
№7 Написал: Sidhe (Сегодня, 13:25) #
  • +1
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online

Цитата: афанасий
По-моему дебилы это те кто не разбираясь в ситуации сразу вешает ярлыки.

Именно это в Локо и произошло! Он бы и Месси так сказал - и по той же причине!
Хотя ослы круче откололи - то отбор в несуществующую школу, то просто прямым текстом рекет устроили. Гопота химкинская


--------------------
Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№6 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 13:20) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Волжанин
А что в тушинский хлев не пошел? Туда даже семь негритят взяли.


Отбор не прошёл
Регистрация: 14.04.2008
№5 Написал: афанасий Воронежская обл. (Сегодня, 13:19) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Факел»
Цитата: dreamcatcher
Вот так у нас СПЕЦИАЛИСТЫ отбирают детей. Дебилы вершат судьбы людей.

Почему сразу дебилы? По-моему дебилы это те кто не разбираясь в ситуации сразу вешает ярлыки.
Да может тому тренеру под его схему нужны были атлетичные парни. Или на место маленького худенького уже было достаточно кандидатов. А может у него такой способ отбора, если развернулся и ушел - значит так тебе футбол нужен. И я таких причин еще могу придумать.
Нужно было еще пробовать, или к другому тренеру. В Москве этих школ очень много.


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Я не работаю на "Дожде", не проповедую верующим
Регистрация: 30.12.2009
№4 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 13:10) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Sidhe
ЦКГ и тогда вымогательством занималось. Школа носатого Харчка, что тут скажешь

Если бы ты быть чуть умнее, то понимал бы, что это поголовно в детском футболе в России. Но ты же дебилушка, лишь бы ляпнуть...
Регистрация: 6.01.2006
№3 Написал: dreamcatcher (Сегодня, 13:05) #
  • +8
  •  (8)

Тренер посмотрел на меня и сказал: "Вам даже нет смысла переодеваться".

Вот так у нас СПЕЦИАЛИСТЫ отбирают детей. Дебилы вершат судьбы людей.
Регистрация: 28.05.2014
№2 Написал: Волжанин (Сегодня, 12:52) #
  • -7
  •  (15)
Болеет за:
ЦСКА
А что в тушинский хлев не пошел? Туда даже семь негритят взяли.
Регистрация: 6.05.2015
№1 Написал: Sidhe (Сегодня, 12:28) #
  • -1
  •  (17)
online

ЦКГ и тогда вымогательством занималось. Школа носатого Харчка, что тут скажешь


--------------------
Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
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