Иско и Дани Алвес - претенденты на звание лучшего игрока недели Лиги чемпионов

На звание лучшего игрока недели по итогам ответных полуфиналов Лиги чемпионов претендуют два футболиста - полузащитник "Реала" Иско и защитник "Ювентуса" Дани Алвес.



Напомним, "Реал" накануне проиграл "Атлетико" (1:2), но прошел в финал по сумме двух матчей. Иско стал автором единственного гола "сливочных".



Гол Дани Алвеса помог "Ювентусу" обыграть в ответном матче "Монако" (2:1).