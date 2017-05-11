Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Новости партнеров

Иско и Дани Алвес - претенденты на звание лучшего игрока недели Лиги чемпионов

На звание лучшего игрока недели по итогам ответных полуфиналов Лиги чемпионов претендуют два футболиста - полузащитник "Реала" Иско и защитник "Ювентуса" Дани Алвес.

Напомним, "Реал" накануне проиграл "Атлетико" (1:2), но прошел в финал по сумме двух матчей. Иско стал автором единственного гола "сливочных".

Гол Дани Алвеса помог "Ювентусу" обыграть в ответном матче "Монако" (2:1).
Теги: Иско Дани Алвес
Сегодня, 11:59
Напечатать
3
(0)
№3 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 13:07) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
ЦСКА
Иско тут лишний, а Алвес тут лучший.
Регистрация: 6.01.2006
№2 Написал: Саня1589 (Сегодня, 12:24) #
  • 0
  •  (0)

Цитата: ММВ
Дани Алвес однозначно.

2 мнений быть не может
Регистрация: 27.01.2017
№1 Написал: ММВ Романов-на-Мурмане (Сегодня, 12:23) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Дани Алвес однозначно.


--------------------
жену можно поменять, а любимый клуб и сборную - никогда
Регистрация: 28.10.2008
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.