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Криштиану Роналду: теперь мы должны сконцентрироваться на победе в чемпионате

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду поблагодарил болельщиков за поддержку в полуфинале ЛЧ с "Атлетико" (1:2).

"Большое спасибо болельщикам "Реала", увидимся в Кардиффе. Теперь мы должны сконцентрироваться на победе в чемпионате Испании, а потом подумать и о финальной игре Лиги чемпионов.

Наша команда в соответствующем состоянии. Это доказывают как те, кто играет больше, так и те, кто выходит на поле реже", - цитирует Роналду "Газета.ru" со ссылкой на AS.
Теги: Роналду Реал
Сегодня, 12:07
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