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Леонид Федун и Денис Глушаков станут участниками программы "Вечерний Ургант"

Владелец "Спартака" Леонид Федун и капитан команды Денис Глушаков посетят программу "Вечерний Ургант", передает официальный сайт Первого канала.

Выпуск передачи выйдет в эфиру в пятницу, 12 мая.
Теги: Федун Глушаков
Сегодня, 12:38
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5
(4)
№5 Написал: RoboGeo Эс Пи Би (Сегодня, 14:08) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
2 долбоебища
Регистрация: 31.05.2016
№4 Написал: zen-it Санкт-Петербург (Сегодня, 13:44) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Я-Спартач
Цитата: SHIGA
интересно


данунах...
скушно будет..
вот ежели б Плаческу Зенытик представлял бы-вот бы все поржали))

У меня плохо с грамматикой, а у тебя вообще беда...
Регистрация: 5.04.2017
№3 Написал: Sidhe (Сегодня, 13:29) #
  • +2
  •  (6)
online

Глушитель опять с гитарой?
Цитата: Я-Спартач
вот ежели б Плаческу Зенытик представлял бы-вот бы все поржали))

Кстати да, Плаческу и Бздюбу - нахрен никакие КВНы не нужны


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Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№2 Написал: Я-Спартач Россия (Сегодня, 13:18) #
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: SHIGA
интересно


данунах...
скушно будет..
вот ежели б Плаческу Зенытик представлял бы-вот бы все поржали))


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Спартак -чемпион
Регистрация: 12.12.2011
№1 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 13:09) #
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
интересно


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МЫ ЧЕМПИОНЫ!
Регистрация: 22.05.2015
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