Зинедин Зидан стал третьим тренером, который вывел "Реал" в финал ЛЧ два раза подряд

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан вышел со своей командой во второй финал Лиги чемпионов подряд.Француз стал всего лишь третьим тренером мадридского клуба, которому удалось подобное достижение, и первым с 1959 года, когда это сделал Луис Карнилья.