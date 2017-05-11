Зинедин Зидан стал третьим тренером, который вывел "Реал" в финал ЛЧ два раза подряд

Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
10:49
Юрий Семин: не каждому дано создать такое психологическое настроение в команде, как Каррера в "Спартаке" (10)
Юрий Семин: не каждому дано создать такое психологическое настроение в команде, как Каррера в "Спартаке" (10)
08:26
Тур трех мячей. 36 тур. ФНЛ (2)
Тур трех мячей. 36 тур. ФНЛ (2)
Вчера 23:55
Когда эмоции сильнее разума. "Атлетико" очень старался, но не смог перевернуть все с ног на голову
Когда эмоции сильнее разума. "Атлетико" очень старался, но не смог перевернуть все с ног на голову
Вчера 23:44
"Арсенал" одержал победу над "Саутгемптоном"
"Арсенал" одержал победу над "Саутгемптоном"
Вчера 23:35
Витоло летом может перебраться в "Барселону"
Витоло летом может перебраться в "Барселону"
Вчера 23:17
Форум "Футбол во имя надежды" для детей с синдромом Дауна пройдет в Казани 26-28 июня (1)
Форум "Футбол во имя надежды" для детей с синдромом Дауна пройдет в Казани 26-28 июня (1)
Вчера 22:51
Майкл Кэррик: я горю желанием пробиться в финал Лиги Европы и попытаться выиграть этот трофей (1)
Майкл Кэррик: я горю желанием пробиться в финал Лиги Европы и попытаться выиграть этот трофей (1)
Вчера 22:29
Кристиан Молинаро продлил контракт с "Торино"
Кристиан Молинаро продлил контракт с "Торино"
Вчера 21:48
Рафинья может уйти из "Барселоны"
Рафинья может уйти из "Барселоны"
Вчера 21:27
Василий Уткин: меня очень радует прогресс Зобнина (7)
Василий Уткин: меня очень радует прогресс Зобнина (7)
Вчера 21:24
Сергей Алейников: то, что "Ювентус" прошел "Барселону", не даёт никакого преимущество туринцам в финале ЛЧ
Сергей Алейников: то, что "Ювентус" прошел "Барселону", не даёт никакого преимущество туринцам в финале ЛЧ
Вчера 21:15
"Кубань" разгромила "Зенит-2" (1)
"Кубань" разгромила "Зенит-2" (1)
Вчера 20:30
Юрий Семин: Лоськов находится в хорошей форме
Юрий Семин: Лоськов находится в хорошей форме
Зинедин Зидан стал третьим тренером, который вывел "Реал" в финал ЛЧ два раза подряд
Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан вышел со своей командой во второй финал Лиги чемпионов подряд.
Француз стал всего лишь третьим тренером мадридского клуба, которому удалось подобное достижение, и первым с 1959 года, когда это сделал Луис Карнилья.
Sports.ru
Француз стал всего лишь третьим тренером мадридского клуба, которому удалось подобное достижение, и первым с 1959 года, когда это сделал Луис Карнилья.
Sports.ru
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.