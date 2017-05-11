Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Новости партнеров

На стадионе в Екатеринбурге завершили монтаж навеса над трибунами (фото)

Завершены работы по монтажу основных металлоконструкций и основания под кровельное покрытие навеса над трибунами екатеринбургского стадиона чемпионата мира 2018 года, сообщает Welcome2018 со ссылкой на пресс-службу генпроектировщика стадиона ФГУП "Спорт-Инжиниринг".

Сообщается, что всего в настоящий момент смонтировано около 6 тыс. тонн металлоконструкций. Финальную доработку конструкций навеса планируется провести к концу мая.

Навес над трибунами строящегося в столице Урала стадиона представляет собой лёгкую, современную, высокотехнологичную металлическую конструкцию, выполненную на высоте 45 метров от уровня земли.

Сегодня, 12:55
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.