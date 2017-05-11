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На стадионе в Екатеринбурге завершили монтаж навеса над трибунами (фото)
Завершены работы по монтажу основных металлоконструкций и основания под кровельное покрытие навеса над трибунами екатеринбургского стадиона чемпионата мира 2018 года, сообщает Welcome2018 со ссылкой на пресс-службу генпроектировщика стадиона ФГУП "Спорт-Инжиниринг".
Сообщается, что всего в настоящий момент смонтировано около 6 тыс. тонн металлоконструкций. Финальную доработку конструкций навеса планируется провести к концу мая.
Навес над трибунами строящегося в столице Урала стадиона представляет собой лёгкую, современную, высокотехнологичную металлическую конструкцию, выполненную на высоте 45 метров от уровня земли.
Сообщается, что всего в настоящий момент смонтировано около 6 тыс. тонн металлоконструкций. Финальную доработку конструкций навеса планируется провести к концу мая.
Навес над трибунами строящегося в столице Урала стадиона представляет собой лёгкую, современную, высокотехнологичную металлическую конструкцию, выполненную на высоте 45 метров от уровня земли.
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