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"Спартак" интересуется лучшим бомбардиром "Ривер Плейта"

Нападающий "Ривер Плейт" Себастьян Дрьюсси может продолжить карьеру в России, передает "СЭ".

Сообщается, что интерес к игроку вновь проявляет "Спартак". Красно-белые интересовались футболистом зимой, а теперь попытаются приобрести его предстоящим летом.

21-летний аргентинец является лучшим бомбардиром своей команды в текущем сезоне.
Теги: Спартак
Сегодня, 13:24
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№25 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 14:15) #
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Цитата: dimon_1973
Цитата: syamtomov
Кому он будет нужен, если "не заиграет"???

Ну Кавенаги же был нужен. И на счет "Его в Гейропе ещё никто не знает" ерунда. Молодежные сборные таких стран, как Бразилия и Аргентина отслеживаются очень тщательно.

И\ что, Кавенаги ушёл в ТОП-команду???
Да - в "Бордо", где где-то как-то играл какое-то время.
А потом???
Аренды, аренды...
Регистрация: 6.08.2008
№24 Написал: nevada007 (Сегодня, 14:13) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Сибирячок
Казалось бы, заманить к себе такого таланта – почти гарантированный успех. Но не все так просто. Репутация у Дриусси отнюдь не безупречна...

Его часто сравнивают с нападающим "Интера" Мауро Икарди. И не только за результативность. Напомним, Икарди уже несколько не вызывают в сборную Аргентины из-за негативного к нему отношения ряда игроков, включая Лионеля Месси. Причина – разрушенная форвардом семья. Несколько лет назад Мауро увел жену у экс-нападающего "Москвы" Макси Лопеса.

Так вот несмотря на наличие у Дриусси итальянского гражданства, клубы серии А смотрят на него настороженно. Потому что имидж у Себастьяна чересчур гламурный. Он регулярно выступает в ни капельки не спортивных шоу. Меняет подруг-моделей как перчатки, в том числе тоже отбивает их у других футболистов.

"Дриусси был хорошим парнем, но потом стал знаменит… Его поступок – словно выстрел в спину", – сказал недавно форвард "Вест Хэма" Мануэль Лансини, чья девушка убежала к потенциальному новичку "Спартака".

Нужен ли такой персонаж красно-белых, где Массимо Каррера выстраивает семейную обстановку?
К тому же Себастьян похож не только на Икарди, но и на Фернандо Кавенаги. Тот тоже дебютировал за родной "Ривер" в 17, выигрывал молодежный чемпионат со сборной Аргентины, поехал в "Спартак", едва ему исполнилось 20. Но в России не прижился.

Не понимаю, как можно смешивать личную жизнь и работу!!!!!!!! две разные составляющие. Плюс писать могут всё, что угодно, но никто со свечкой не стоял и не видел, как всё было.... Девок меняет????? Увел одну у знакомого? Может он её бил или сам изменял (Лансини)... Есть вырожение 50/50: какой мужчина, такая у него и женщина...Ему с ней жить...земля круглая!! Никто ничего напрямую не знает.... а говорить можно до усрачки......Парню 21.... Он хочет брать от жизни всё, пока может!... Однако не поддерживаю такие вещи! По мне это не по-поцански.... Но тот же Икарди является топ игроком, капитаном Интера и лакомым кусочком Европейских клубных грандов!... Поэтому этот Дриуси подрастет, поймет и осознает всё, что сделал не так....... Но причем здесь его качество игры! Главное, чтобы рос и вел себя профессионально.

P.S. Нельзя убежденно говорить о том, что всё в Спартаке поменялось, но при этом жить прошлым, вспоминая Кавенаги.... отдельный материал!
Регистрация: 27.05.2016
№23 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 14:07) #
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Болеет за:
«Спартак»
Не будет его. Этот чувак гавнюк
Регистрация: 22.09.2007
№22 Написал: Scoter дом (Сегодня, 14:04) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
мля зачем??? Неужели опыт Кавенаги и Барриоса ничему не научил?! Что это за великий нап то такой?! Если брать -то игрока из европы из топ чемпионата , зачем брать игрока авось может заиграет?! Под лигу чемпионов несерьезно .
Регистрация: 26.09.2006
№21 Написал: dimon_1973 ULMM (Сегодня, 14:02) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: voldemar
репутация у него не однозначна.

Эт да. Но талантлив. Может сыграть второго нападающего и по всей видимости слева, т.к. левоногий. Смотря какая цена короче.
Цитата: syamtomov
Кому он будет нужен, если "не заиграет"???

Ну Кавенаги же был нужен. И на счет "Его в Гейропе ещё никто не знает" ерунда. Молодежные сборные таких стран, как Бразилия и Аргентина отслеживаются очень тщательно.
Регистрация: 8.02.2011
№20 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 13:57) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: voldemar
сектант,
Цитата: сектант
Его и Тоненхем хочет)))поэтому хз..спрос точно есть.

Его и Рома и Милан хотели ,в прошлом году 3 ляма стоил,сейчас 8 лямов евриков.Но репутация у него не однозначна.

Захочет и решится изменить жизнь и карьеру перейдет,примеров масса таких))
Регистрация: 3.11.2016
№19 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 13:57) #
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online

И почему ТАК ЯРОСТНО этого аргентинца обсуждают???
Каррера же сказал: "ЕСТЬ СПИСОК КАНДИДАТОВ НА УСИЛЕНИЕ".

СПИСОК!
Ещё он сказал, что "через недельку сядем со спортивным директором и обсудим этот список".
Там, думаю да-а-а-алеко ни один аргентинец из нападающих, а их человека три-четыре.
Тем более, откуда Каррера знает об этом аргентинце?
Видать, селекционная служба подсуетилась.

В общем, ждём новостей где-то через недельку-другую-третью. smirk

Цитата: афанасий
Можно брать, не заиграет так перепродать.

Кому он будет нужен, если "не заиграет"???
Его в Гейропе ещё никто не знает, значит, если и будут продавать, то с существенной скидкой, чтобы хоть кто-нибудь взял.
Регистрация: 6.08.2008
№18 Написал: афанасий Воронежская обл. (Сегодня, 13:54) #
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Болеет за:
«Факел»
в 21 год уже стоит 8 лямов по трансфермаркету, значит его за 10-12 будут в Спартак продавать. Можно брать, не заиграет так перепродать.


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Я не работаю на "Дожде", не проповедую верующим
Регистрация: 30.12.2009
№17 Написал: voldemar Где то в России (Сегодня, 13:54) #
  • 0
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online
Болеет за:
«Спартак»
сектант,
Цитата: сектант
Его и Тоненхем хочет)))поэтому хз..спрос точно есть.

Его и Рома и Милан хотели ,в прошлом году 3 ляма стоил,сейчас 8 лямов евриков.Но репутация у него не однозначна.
Регистрация: 8.05.2017
№16 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 13:52) #
  • 0
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Началось..


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№15 Написал: Sidhe (Сегодня, 13:49) #
  • -2
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online

Цитата: borlas
В Москве это чудо не заиграет.

Угу. По характеру, похоже - Дзюба-Дзюбой


--------------------
Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№14 Написал: Сибирячок (Сегодня, 13:49) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Казалось бы, заманить к себе такого таланта – почти гарантированный успех. Но не все так просто. Репутация у Дриусси отнюдь не безупречна...

Его часто сравнивают с нападающим "Интера" Мауро Икарди. И не только за результативность. Напомним, Икарди уже несколько не вызывают в сборную Аргентины из-за негативного к нему отношения ряда игроков, включая Лионеля Месси. Причина – разрушенная форвардом семья. Несколько лет назад Мауро увел жену у экс-нападающего "Москвы" Макси Лопеса.

Так вот несмотря на наличие у Дриусси итальянского гражданства, клубы серии А смотрят на него настороженно. Потому что имидж у Себастьяна чересчур гламурный. Он регулярно выступает в ни капельки не спортивных шоу. Меняет подруг-моделей как перчатки, в том числе тоже отбивает их у других футболистов.

"Дриусси был хорошим парнем, но потом стал знаменит… Его поступок – словно выстрел в спину", – сказал недавно форвард "Вест Хэма" Мануэль Лансини, чья девушка убежала к потенциальному новичку "Спартака".

Нужен ли такой персонаж красно-белых, где Массимо Каррера выстраивает семейную обстановку?
К тому же Себастьян похож не только на Икарди, но и на Фернандо Кавенаги. Тот тоже дебютировал за родной "Ривер" в 17, выигрывал молодежный чемпионат со сборной Аргентины, поехал в "Спартак", едва ему исполнилось 20. Но в России не прижился.


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№13 Написал: borlas (Сегодня, 13:46) #
  • +1
  •  (1)
online

Цитата: ММВ
Кто следит за Ривером?? Кто что может сказать?


Если честно?
Тогда лучше Давыдова из второго Спартака в основу поставить, чем это дарование. Эффекта и эффективности будет даже больше.
В Москве это чудо не заиграет.
Регистрация: 22.07.2009
№12 Написал: Сибирячок (Сегодня, 13:46) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Аргентинец? Не приживётся.


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№11 Написал: marochkin.sergej Ivanovo (Сегодня, 13:45) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
аморальный тип. такой нам не нужен, всю спартаковскую семью перессорит.
Регистрация: 19.07.2014
№10 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 13:44) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: KoltSM
в этом сезоне в основном составе сыграл в 21 матче забил 13 голов и 2 голевые отдал,по данным ТМ стоит 7 лямов,в сборную привлекался,видимо талантливый парень,Ривер Плейт идет на 5-м месте...

Его и Тоненхем хочет)))поэтому хз..спрос точно есть.
Регистрация: 3.11.2016
№9 Написал: nevada007 (Сегодня, 13:43) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
По нарезкам его игры, игрок хороший! Техника, понимание игры.... Но не думаю, что столько пространства в защите, сколько дают команды Аргентийской ПЛ, будет в закрытом РФПЛ, поэтому забивать будет труднее..... А вообще пусть берут, кого захотят.... Главное, чтобы это был выбор Карреры!
Регистрация: 27.05.2016
№8 Написал: zen-it Санкт-Петербург (Сегодня, 13:42) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Нападающих солить хотят?
Регистрация: 5.04.2017
№7 Написал: KoltSM Калуга (Сегодня, 13:38) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
в этом сезоне в основном составе сыграл в 21 матче забил 13 голов и 2 голевые отдал,по данным ТМ стоит 7 лямов,в сборную привлекался,видимо талантливый парень,Ривер Плейт идет на 5-м месте...
Регистрация: 3.11.2014
№6 Написал: Земляк Зёмы КБ-Гостевая (Сегодня, 13:36) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: pikaldi
Был один такой , из Ривера , Кавенаги назывлся - может не надо на грабли наступать....

Ну квинси тоже был до Промеса! Так что не показатель совсем..
Регистрация: 16.07.2011
№5 Написал: Nister19 Ульяновск (Сегодня, 13:36) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
pikaldi,
Ну так Кавенаги просто не раскрылся у нас, если смотреть в цифрах. А по игре часто был неплох. А в итоге в Бордо вообще блистал. Сейчас совсем другие времена, другой тренер, другой подход к работе. Все по-другому, так что на тот опыт не нужно оглядываться.


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Старая страница не восстанавливается...
Регистрация: 1.03.2017
№4 Написал: Sidhe (Сегодня, 13:35) #
  • -3
  •  (3)
online

Цитата: ММВ
Кто следит за Ривером?? Кто что может сказать?


Обзор на КБ-ветке


--------------------
Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№3 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 13:35) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Норм,21 год только исполнилось,однозначно брать если так,техничный,быстрый)))но и запросят наверно немало
Регистрация: 3.11.2016
№2 Написал: ММВ Романов-на-Мурмане (Сегодня, 13:32) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Кто следит за Ривером?? Кто что может сказать?


--------------------
жену можно поменять, а любимый клуб и сборную - никогда
Регистрация: 28.10.2008
№1 Написал: pikaldi voronezh (Сегодня, 13:31) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Был один такой , из Ривера , Кавенаги назывлся - может не надо на грабли наступать....
Регистрация: 25.01.2016
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