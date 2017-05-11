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"Анжи" прошел лицензирование РФС на следующий сезон

"Анжи" прошел лицензирование РФС, махачкалинский клуб допущен к участию в соревнованиях под эгидой РФС в следующем сезоне.

"Бывает, комиссия отказывает в лицензии клубам, и все спорные вопросы в таком случае решаются в специально отведённый апелляционный день. "Анжи" прошёл процедуру лицензирования с первого раза, без замечаний.

Работа по подготовке была, можно сказать, кропотливая. В работе были задействованы все службы клуба, а непосредственно координацией и руководством этого процесса занимался генеральный директор клуба, Саид Абдулаев", - цитирует директора по проведению соревнований "Анжи" Абсалутдина Агарагимова ФК "Анжи" команды.
Теги: Анжи
Сегодня, 13:48
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