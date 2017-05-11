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Хирург: Ибрагимович в превосходной форме, он может играть еще много лет

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович, которому недавно была сделана операция на колене, находится в превосходной форме.

Об этом рассказал гонконгский хирург Фредди Фу, который проводил операцию в Питтсбурге в начале мая.

"Я не могу разглашать слишком много деталей, не хочу проблем с "Манчестер Юнайтед". Но могу сказать, что Ибрагимович находится в превосходной форме во всех смыслах. Кости, мышцы - всё настолько хорошо, насколько это можно представить.

Ибрагимович - один из лучших спортсменов, к которым я когда-либо прикасался, он находится в превосходной форме. Он всё ещё может играть на протяжении многих лет", - цитирует доктора "Чемпионат" со ссылкой на South China Morning Post.
Теги: Ибрагимович Манчестер Юнайтед
Сегодня, 13:59
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