Хирург: Ибрагимович в превосходной форме, он может играть еще много лет

Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
10:49
Юрий Семин: не каждому дано создать такое психологическое настроение в команде, как Каррера в "Спартаке" (10)
Юрий Семин: не каждому дано создать такое психологическое настроение в команде, как Каррера в "Спартаке" (10)
08:26
Тур трех мячей. 36 тур. ФНЛ (2)
Тур трех мячей. 36 тур. ФНЛ (2)
Вчера 23:55
Когда эмоции сильнее разума. "Атлетико" очень старался, но не смог перевернуть все с ног на голову
Когда эмоции сильнее разума. "Атлетико" очень старался, но не смог перевернуть все с ног на голову
Вчера 23:44
"Арсенал" одержал победу над "Саутгемптоном"
"Арсенал" одержал победу над "Саутгемптоном"
Вчера 23:35
Витоло летом может перебраться в "Барселону"
Витоло летом может перебраться в "Барселону"
Вчера 23:17
Форум "Футбол во имя надежды" для детей с синдромом Дауна пройдет в Казани 26-28 июня (1)
Форум "Футбол во имя надежды" для детей с синдромом Дауна пройдет в Казани 26-28 июня (1)
Вчера 22:51
Майкл Кэррик: я горю желанием пробиться в финал Лиги Европы и попытаться выиграть этот трофей (1)
Майкл Кэррик: я горю желанием пробиться в финал Лиги Европы и попытаться выиграть этот трофей (1)
Вчера 22:29
Кристиан Молинаро продлил контракт с "Торино"
Кристиан Молинаро продлил контракт с "Торино"
Вчера 21:48
Рафинья может уйти из "Барселоны"
Рафинья может уйти из "Барселоны"
Вчера 21:27
Василий Уткин: меня очень радует прогресс Зобнина (7)
Василий Уткин: меня очень радует прогресс Зобнина (7)
Вчера 21:24
Сергей Алейников: то, что "Ювентус" прошел "Барселону", не даёт никакого преимущество туринцам в финале ЛЧ
Сергей Алейников: то, что "Ювентус" прошел "Барселону", не даёт никакого преимущество туринцам в финале ЛЧ
Вчера 21:15
"Кубань" разгромила "Зенит-2" (1)
"Кубань" разгромила "Зенит-2" (1)
Вчера 20:30
Юрий Семин: Лоськов находится в хорошей форме
Юрий Семин: Лоськов находится в хорошей форме
Хирург: Ибрагимович в превосходной форме, он может играть еще много лет
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович, которому недавно была сделана операция на колене, находится в превосходной форме.
Об этом рассказал гонконгский хирург Фредди Фу, который проводил операцию в Питтсбурге в начале мая.
"Я не могу разглашать слишком много деталей, не хочу проблем с "Манчестер Юнайтед". Но могу сказать, что Ибрагимович находится в превосходной форме во всех смыслах. Кости, мышцы - всё настолько хорошо, насколько это можно представить.
Ибрагимович - один из лучших спортсменов, к которым я когда-либо прикасался, он находится в превосходной форме. Он всё ещё может играть на протяжении многих лет", - цитирует доктора "Чемпионат" со ссылкой на South China Morning Post.
Об этом рассказал гонконгский хирург Фредди Фу, который проводил операцию в Питтсбурге в начале мая.
"Я не могу разглашать слишком много деталей, не хочу проблем с "Манчестер Юнайтед". Но могу сказать, что Ибрагимович находится в превосходной форме во всех смыслах. Кости, мышцы - всё настолько хорошо, насколько это можно представить.
Ибрагимович - один из лучших спортсменов, к которым я когда-либо прикасался, он находится в превосходной форме. Он всё ещё может играть на протяжении многих лет", - цитирует доктора "Чемпионат" со ссылкой на South China Morning Post.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.