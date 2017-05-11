Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Новости партнеров

Молодежка ЦСКА не смогла обыграть "Арсенал", дважды ведя в счете

В матче 28-го тура российского молодёжного первенства ЦСКА на стадионе "Октябрь" сыграл вничью с тульским "Арсеналом".

Молодежное первенство. 28 тур

ЦСКА - "Арсенал" - 2:2

Голы: Жамалетдинов, 45, Потапов, 55, Жамалетдинов, 60, Буранов, 88

ЦСКА: Помазун (Овчинников, 46), Леонов (Анисимов, 61), Станисавлевич, Пухов, Тикнизян, Гордюшенко, Жамалетдинов, Маклаков (Неплюев, 83), Хосонов, Кучаев, Козлов (Меренчуков, 34)

"Арсенал": Левашов, Рукас, Осипов, Норматов, Борисов, Мингазов (Доронин, 70), Лобзин (Ивакин, 70), Потапов, Аджоев, Буранов, Мельников (Изотов, 78)

Предупреждения: Козлов, 26, Пухов, 63, Осипов, 72, Аджоев, 77, Маклаков, 80.
Теги: ЦСКА Арсенал Тула
Сегодня, 14:04
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 14:05) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Шанс для Спартака.


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.