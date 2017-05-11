Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Новости партнеров

"Амкар" впервые прошел лицензирование РФС с первого раза

"Амкар" получил лицензию РФС на сезон-2017/18 и сможет выступать во всех турнирах под эгидой организации, информирует официальный сайт клуба.

Сообщается, что "Амкар" впервые получил лицензию РФС с первого раза и без штрафов.
Теги: Амкар
Сегодня, 15:58
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: Саня1589 (Сегодня, 17:09) #
  • -1
  •  (1)

потому что молодцы. строят нормальный клуб, постепенно развиваясь.
если финансирование не зарежут, то все ок будет
Регистрация: 27.01.2017
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.