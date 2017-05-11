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Эдгардо Бауса возглавил сборную ОАЭ

Экс-наставник сборной Аргентины Эдгардо Бауса возглавил национальную команду ОАЭ, сообщает официальный сайт федерации футбола страны.

Перед специалистом стоит задача вывести команду на ЧМ-2018. Соглашение сторон рассчитано на два года.
Сегодня, 16:02
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