Эдгардо Бауса возглавил сборную ОАЭ

Экс-наставник сборной Аргентины Эдгардо Бауса возглавил национальную команду ОАЭ, сообщает официальный сайт федерации футбола страны.



Перед специалистом стоит задача вывести команду на ЧМ-2018. Соглашение сторон рассчитано на два года.