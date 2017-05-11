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Глава Федерации футбола Израиля предложил провести товарищеский матч со сборной Палестины

Глава Федерации футбола Израиля Офер Эйни предложил президенту Федерации футбола Палестины Джибрилю Раджубу провести товарищеский матч между сборными стран. Об этом Эйни заявил на конгрессе ФИФА, который проходит в Бахрейне, сообщает ТАСС.

"Предлагаю провести товарищеский матч между сборными Израиля и Палестины. Все доходы пойдут на строительство футбольной школы для израильских и палестинских детей. Но мы не должны пытаться решить вопрос политических границ через ФИФА, организацию, у которой нет таких полномочий", - сказал Эйни.

В свою очередь, Раджуб призвал израильские клубы "покинуть оккупированные территории Палестины".

Вопрос Палестины и Израиля включается в повестку конгресса ФИФА пятый раз подряд. В итоге конгресс голосованием отложил принятие решения до октября 2017 года.
Сегодня, 16:03
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