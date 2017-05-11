Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
16:00
"Спартак" - чемпион, но интриг полон дом. Детальный разбор турнирных сражений в оставшихся турах РФПЛ (5)
"Спартак" - чемпион, но интриг полон дом. Детальный разбор турнирных сражений в оставшихся турах РФПЛ (5)
10:49
Юрий Семин: не каждому дано создать такое психологическое настроение в команде, как Каррера в "Спартаке" (11)
Юрий Семин: не каждому дано создать такое психологическое настроение в команде, как Каррера в "Спартаке" (11)
08:26
Тур трех мячей. 36 тур. ФНЛ (4)
Тур трех мячей. 36 тур. ФНЛ (4)
Вчера 23:55
Когда эмоции сильнее разума. "Атлетико" очень старался, но не смог перевернуть все с ног на голову
Когда эмоции сильнее разума. "Атлетико" очень старался, но не смог перевернуть все с ног на голову
Вчера 23:44
"Арсенал" одержал победу над "Саутгемптоном"
"Арсенал" одержал победу над "Саутгемптоном"
Глава Федерации футбола Израиля предложил провести товарищеский матч со сборной Палестины
Глава Федерации футбола Израиля Офер Эйни предложил президенту Федерации футбола Палестины Джибрилю Раджубу провести товарищеский матч между сборными стран. Об этом Эйни заявил на конгрессе ФИФА, который проходит в Бахрейне, сообщает ТАСС.
"Предлагаю провести товарищеский матч между сборными Израиля и Палестины. Все доходы пойдут на строительство футбольной школы для израильских и палестинских детей. Но мы не должны пытаться решить вопрос политических границ через ФИФА, организацию, у которой нет таких полномочий", - сказал Эйни.
В свою очередь, Раджуб призвал израильские клубы "покинуть оккупированные территории Палестины".
Вопрос Палестины и Израиля включается в повестку конгресса ФИФА пятый раз подряд. В итоге конгресс голосованием отложил принятие решения до октября 2017 года.
"Предлагаю провести товарищеский матч между сборными Израиля и Палестины. Все доходы пойдут на строительство футбольной школы для израильских и палестинских детей. Но мы не должны пытаться решить вопрос политических границ через ФИФА, организацию, у которой нет таких полномочий", - сказал Эйни.
В свою очередь, Раджуб призвал израильские клубы "покинуть оккупированные территории Палестины".
Вопрос Палестины и Израиля включается в повестку конгресса ФИФА пятый раз подряд. В итоге конгресс голосованием отложил принятие решения до октября 2017 года.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.