Лазар Маркович травмировал лодыжку и выбыл до конца сезона

Полузащитник "Халл Сити" Лазар Маркович больше не поможет своей команде в текущем сезоне, сообщает официальный сайт клуба.



Серб травмировал лодыжку в матче чемпионата Англии против "Сандерленда" (0:2).