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Лазар Маркович травмировал лодыжку и выбыл до конца сезона

Полузащитник "Халл Сити" Лазар Маркович больше не поможет своей команде в текущем сезоне, сообщает официальный сайт клуба.

Серб травмировал лодыжку в матче чемпионата Англии против "Сандерленда" (0:2).
Теги: Халл Сити
Сегодня, 16:26
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