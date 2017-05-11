Диего Годин больше не поможет "Атлетико" в текущем сезоне из-за дисквалификации

Защитник "Атлетико" Диего Годин больше не появится на поле в текущем сезоне, информирует AS.



Уругвайского футболиста дисквалифицировали на три встречи после матча 36-го тура чемпионата Испании с "Эйбром" (1:0), в котором игрок заработал красную карточку. После удаления футболист раскритиковал работу судей матча.