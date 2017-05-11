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Игорь Колыванов: "Реалу" будет сложно вскрыть оборону "Ювентуса"

Экс-главный тренер "Уфы" Игорь Колыванов выразил мнение относительно игры "Реала" и "Ювентуса", которые вышли в финал Лиги чемпионов.

"Я думаю, что у "Реала" в последнее время побольше опыта выступления в таких финалах. Обе команды неслучайно дошли до этой стадии, показали оптимальные результаты и на групповом этапе, и в плей-офф.

"Реал" считается более атакующей командой, но вскрыть оборону "Ювентуса" будет сложно, поскольку они пропускают очень мало мячей. 60 на 40 процентов в пользу мадридцев", — цитирует Колыванова "Спорт День за Днем".
Теги: Реал Ювентус
Сегодня, 16:45
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№1 Написал: RoboGeo Эс Пи Би (Сегодня, 16:55) #
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Болеет за:
«Зенит»
я за Юве, достал уже реал с долбальдо
Регистрация: 31.05.2016
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