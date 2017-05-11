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Алексей Сорокин на конгрессе ФИФА заверил, что на ЧМ-2018 болельщиков ждет теплый прием

Генеральный директор оргкомитета "Россия 2018" Алексей Сорокин в ходе конгресса ФИФА, который проходил в Бахрейне, заверил, что Россия окажет тёплый приём всем, кто приедет на чемпионат мира 2018 года.

"Мы сделаем всё возможное, чтобы каждому болельщику, который приедет в нашу культурную и многогранную страну, был оказан тёплый приём", — цитирует Сорокина AFP.
Теги: Сорокин
Сегодня, 17:06
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