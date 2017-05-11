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Гарсия Тораль возглавил "Валенсию"

Руководство "Валенсии" определилось с новым главным тренером. Им стал 51-летний Гарсия Тораль, последним клубом которого был "Вильярреал". Специалист покинул команду в августе прошлого года.

Тораль подписал контракт на два года, сообщает пресс-служба "Валенсии".
Теги: Вильярреал Валенсия
Сегодня, 17:06
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