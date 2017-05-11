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"Фенербахче" по-прежнему интересуется Смоловым
Форвард "Краснодара" Фёдор Смолов по-прежнему интересен "Фенербахче".
Тренерский штаб турецкого клуба хочет усилить атаку во время летнего трансферного окна, и 27-летний футболист является одним из кандидатов на переход, сообщает Milliyet.
Тренерский штаб турецкого клуба хочет усилить атаку во время летнего трансферного окна, и 27-летний футболист является одним из кандидатов на переход, сообщает Milliyet.
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