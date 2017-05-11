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"Локомотив" оштрафован на 30 тыс. рублей за выход болельщиков на поле

Председатель контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц рассказал, какие решения приняты на очередном заседании КДК по итогу финала Кубка России "Урал" — "Локомотив" (0:2).

"Болельщики "Локомотива" использовали пиротехнику, за это клуб оштрафован на 60 тыс. рублей. Также болельщики "Локо" выбежали на поле, за это клуб оштрафован на 30 тыс. рублей. За неподобающее поведение команд в виде двух красных карточек "Локомотив" и "Урал" получили по 100 тыс. рублей штрафа", — передаёт слова Григорьянца "Чемпионат.com".
Теги: Локомотив Урал
Сегодня, 18:24
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№1 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 18:51) #
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Болеет за:
«Спартак»
В последних турах Челоянцу главное не продешевить ,что бы до августа хватило бабок.
Регистрация: 20.03.2014
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