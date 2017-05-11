Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
20:46
Леонид Федун: болельщики становились агрессивными. Было тяжело… Но не добившись победы, я бы ничего не бросил (3)
Леонид Федун: болельщики становились агрессивными. Было тяжело… Но не добившись победы, я бы ничего не бросил (3)
16:00
"Спартак" - чемпион, но интриг полон дом. Детальный разбор турнирных сражений в оставшихся турах РФПЛ (8)
"Спартак" - чемпион, но интриг полон дом. Детальный разбор турнирных сражений в оставшихся турах РФПЛ (8)
10:49
Юрий Семин: не каждому дано создать такое психологическое настроение в команде, как Каррера в "Спартаке" (12)
Юрий Семин: не каждому дано создать такое психологическое настроение в команде, как Каррера в "Спартаке" (12)
"Локомотив" оштрафован на 30 тыс. рублей за выход болельщиков на поле
Председатель контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц рассказал, какие решения приняты на очередном заседании КДК по итогу финала Кубка России "Урал" — "Локомотив" (0:2).
"Болельщики "Локомотива" использовали пиротехнику, за это клуб оштрафован на 60 тыс. рублей. Также болельщики "Локо" выбежали на поле, за это клуб оштрафован на 30 тыс. рублей. За неподобающее поведение команд в виде двух красных карточек "Локомотив" и "Урал" получили по 100 тыс. рублей штрафа", — передаёт слова Григорьянца "Чемпионат.com".
"Болельщики "Локомотива" использовали пиротехнику, за это клуб оштрафован на 60 тыс. рублей. Также болельщики "Локо" выбежали на поле, за это клуб оштрафован на 30 тыс. рублей. За неподобающее поведение команд в виде двух красных карточек "Локомотив" и "Урал" получили по 100 тыс. рублей штрафа", — передаёт слова Григорьянца "Чемпионат.com".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.