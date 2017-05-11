Антонио Конте: хочу остаться в "Челси" на долгие годы

Главный тренер "Челси" Антонио Конте прокомментировал информацию о том, что может возглавить миланский "Интер".



"У меня еще два года по контракту с "Челси". Логично, когда вы работаете в новом клубе, что хотите остаться в нем на долгие годы. Это, безусловно, то, что я сейчас хочу", - цитирует Конте Football Italia.