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Антонио Конте: хочу остаться в "Челси" на долгие годы

Главный тренер "Челси" Антонио Конте прокомментировал информацию о том, что может возглавить миланский "Интер".

"У меня еще два года по контракту с "Челси". Логично, когда вы работаете в новом клубе, что хотите остаться в нем на долгие годы. Это, безусловно, то, что я сейчас хочу", - цитирует Конте Football Italia.
Теги: Конте Челси Интер
Сегодня, 19:03
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