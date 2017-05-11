Рияд Махрез может продолжить карьеру в "ПСЖ"

Полузащитник "Лестера" Рияд Махрез может перейти в "ПСЖ", сообщает Daily Star.



Парижане готовы заплатить за хавбека 42 миллиона евро и предоставить игроку месячную зарплату в 400 тысяч евро.