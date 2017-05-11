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Рияд Махрез может продолжить карьеру в "ПСЖ"

Полузащитник "Лестера" Рияд Махрез может перейти в "ПСЖ", сообщает Daily Star.

Парижане готовы заплатить за хавбека 42 миллиона евро и предоставить игроку месячную зарплату в 400 тысяч евро.
Теги: Махрез Лестер ПСЖ Трансферы
Сегодня, 20:11
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